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「雷霆特攻隊*」蟬聯北美票房冠軍「罪人」第2名

中新社／洛杉磯11日電
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「雷霆特攻隊*」將集結一群漫威英雄共同對抗前所未見的強敵。（圖／漫威提供）
「雷霆特攻隊*」將集結一群漫威英雄共同對抗前所未見的強敵。（圖／漫威提供）

「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）自首映以來穩居北美單日和周末票房榜首。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月11日的電影市場數據，32部影片北美周末票房（5月9日至11日）報收約8183萬美元，較前一周末減少約43%。

最新一期北美周末票房排行榜前三席均為蟬聯。

「雷霆特攻隊*」第二個上映周末儘管票房環比下跌55.5%，仍以約3310萬美元在本輪排名中繼續領先。這部創下2025年迄今北美第三大開畫票房成績的科幻冒險動作片，目前北美票房約1.28億美元、總票房約2.72億美元。 

「雷霆特攻隊*」劇照。（美聯社）
「雷霆特攻隊*」劇照。（美聯社）

「罪人」（Sinners）緊隨其後，以約2110萬美元周末票房再摘亞軍。上映近一個月來，這部爛番茄新鮮度達97%（354評）的動作恐怖劇情片在北美收獲約2.14億美元，全球票房約2.83億美元。 

奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）則以約795萬美元周末票房續居季軍。其北美票房現約4.09億美元，全球票房突破9億美元。

5月9日亮相的「玉米地驚魂（暫譯，Clown in a Cornfield）、「幽冥部隊」（暫譯，Shadow Force）和「飛速追殺」（暫譯，Fight or Flight），組成本期北美周末票房十強榜單的新片板塊。 

恐怖片「玉米地驚魂」以約365萬美元首映周末票房登上第5位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.3、MTC評分55、爛番茄新鮮度74%（108評），CinemaScore打分為C＋。 

驚悚動作劇情片「幽冥部隊」以約202萬美元首映周末票房居第6位。其開畫反響欠佳，獲IMDb評分5.4、爛番茄新鮮度32%（22評），CinemaScore打分為B。 

動作喜劇片「飛速追殺」以約200萬美元首映周末票房列第7位，開畫反響為IMDb評分6.4、MTC評分59、爛番茄新鮮度76%（85評），CinemaScore打分為C＋。

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