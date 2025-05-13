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女吃完罐頭全身癱瘓 專家籲食用前必檢查 有3狀況快丟掉

TVBS新聞網／編輯游舒婷報導
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食用罐頭前，要檢查罐頭外觀是否有凹陷或明顯損壞。（圖／123RF）
食用罐頭前，要檢查罐頭外觀是否有凹陷或明顯損壞。（圖／123RF）

一名女子因為誤食遭到汙染的罐頭導致全身癱瘓，下半生都要在病床上度過。專家因此提醒，罐頭雖然食用方便，但吃之前要好好檢查是否有「凹陷、生鏽或開罐時噴液」等現象，如果出現這些狀況，建議就不要吃，以免食物中毒。

根據「每日郵報」報導，罐頭可能隱藏致命「肉毒桿菌」危機，食用後可能出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，嚴重時甚至導致全身癱瘓或死亡。英國國民保健署統計，約有一成患者因此喪命，2023年，23歲的克勞迪亞·德·阿爾布克爾克·塞拉達因食用受污染罐頭湯導致中毒，15天後全身癱瘓；多拉麗絲·戈斯則因食用受污染青醬癱瘓，住院一年才能重新行走。

廢棄物處理專業公司的負責人保羅·傑克森（Paul Jackson）指出，肉毒桿菌多因保存不良進入罐頭食品內，其毒素會攻擊人體神經系統。專家提醒，購買時應檢查罐頭有無凹陷或生鏽，因為凹陷可能產生裂縫，讓細菌侵入。「食品罐頭如果有淺凹陷，若無其他損壞，通常安全；但深凹陷則是重大警訊。」他強調即使是小面積生鏽，也可能危害食品安全。除此之外，開罐時若有液體噴出或異味，應立即丟棄、不得食用。

報導內補充，肉毒桿菌毒素在缺氧環境下產生，患者食用後初期會有噁心、嘔吐、腹瀉或便秘等症狀，若未及時治療，毒素會侵入腦與脊髓，導致眼皮下垂、視力模糊、吞嚥困難與呼吸障礙。保羅·傑克森建議，罐頭應儲存在遠離水槽、溫度穩定處，避免極端低溫導致爆罐，進而讓空氣與濕氣滲入。

女吃完罐頭全身癱瘓！專家籲食用前必檢查 有3狀況快丟掉

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