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雞肉比紅肉健康？研究曝每周超過「這量」罹癌、死亡風險恐增

TVBS新聞網／編輯劉哲琪報導
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最新研究顯示，每周攝取過多雞肉的人死亡和罹癌風險更高；示意圖。（圖／123RF）
最新研究顯示，每周攝取過多雞肉的人死亡和罹癌風險更高；示意圖。（圖／123RF）

雞肉被視為較健康的肉類選擇，也是受到歡迎的蛋白質來源。但最新研究顯示，每周吃超過300公克雞肉的人更容易死亡，且攝取過多雞肉罹患消化系統癌症的風險可能更高。

每日郵報報導，一項由義大利國家腸胃研究院進行的最新研究指出，雞肉長期被視為健康蛋白質來源，但每週攝取超過約300公克的雞肉，與消化系統癌症以及死亡風險顯著提高有關。該研究追蹤4869名成年人19年，發現男性風險尤高。

該研究針對雞肉攝取量與死亡風險進行分析，過程中蒐集受試者背景、健康狀況、生活習慣及病史，並透過問卷調查記錄肉類攝取量及種類。研究發現，雞肉攝取超過300公克者，死亡風險比每周低於100公克者高出27%，消化系統癌症死亡風險更高達2.27倍。

研究進一步指出，男性每週攝取超過300公克雞肉，罹患消化系統癌症的死亡風險高達2.6倍。研究團隊在論文中表示，「研究結果顯示，男性食用相同比例的雞肉，其罹患消化系統癌症死亡風險較女性高」。但目前尚無明確生理機制可解釋性別差異，推測可能與性荷爾蒙或飲食習慣有關。

目前還不清楚為什麼吃超過300克雞肉就會增加罹癌風險，研究人員懷疑過度烹煮雞肉可能產生導致基因突變的「突變原」（mutagen），或雞隻的飼養和餵食方式可能會導致罹癌風險。舉例來說，有些研究指出，食用雞肉會讓人體接觸到飼料中的致癌殺蟲劑和荷爾蒙。

研究人員坦言本次調查未細分雞肉部位、加工方式及烹調手法，且未納入運動習慣等變項，提醒觀察性研究僅能指出可能的關聯，無法證實因果關係。

雞肉比紅肉健康？研究曝每週超過「這量」罹癌、死亡風險恐增

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