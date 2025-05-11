搭機最NG穿搭 德州機師娘點名1款服裝：安檢不便還易沾髒

建議在搭機旅行時最好不要穿洋裝，原因是裙襬容易會沾到東西，且飄逸的材質在過安檢時可能產生不便。(圖／123RF)

德州 一名機師娘羅莉（Laurie）近日在網路上分享，旅客在搭機旅行時最好不要穿洋裝，原因是裙襬容易會沾到東西，且飄逸的材質在過安檢時可能產生不便。此言論引發熱議，有人認為這是很好的建議，也有人認為穿洋裝比較方便。

德州機師娘羅莉常透過 YouTube 和 Instagram 分享旅行小撇步。她近日在Instagram貼文，向網友表示「請不要穿洋裝通過機場安檢」，並羅列了兩個原因。首先，她指出飄逸洋裝所形成的空氣層，在安檢機器上看起來會像一塊看不透的區域。另外，她也說在登機時，洋裝的裙擺容易會沾到座位上的披薩醬或咖啡漬，或是飛機廁所裡的座位。她建議，為了減少壓力，可以先把洋裝打包起來，之後再穿。

羅莉的說法引發熱烈討論，有網友認為她的建議很實用，留言表示：「很棒的建議，我不會穿裙子，但我也沒想過。」「很棒的建議，我曾經穿過，機場安檢人員不大喜歡」。「我超有同感！我之前穿了一件超舒服的長洋裝，但一路上壓力好大，因為很怕裙擺會拖到髒東西，去廁所的時候還把整件裙子塞進胸罩裡。」

但也有另一派網友不贊同，留言道：「完全不同意！我們常常旅行，我超愛穿寬鬆的旅行洋裝。航空公司廁所那麼小，穿洋裝反而更方便拉起來！我那件洋裝有口袋、材質適合旅行，而且可以搭外套或毛衣分層穿。」「但飄逸的洋裝真的又時髦又舒服啊！」「切，洋裝根本很適合旅行好嗎。」

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