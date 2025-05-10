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綠花椰菜的「防癌精華」別丟掉 醫傳授三吃法不浪費

記者李樹人／台北即時報導
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台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁指出，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的菜梗與葉子。（本報資料照片）
台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁指出，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的菜梗與葉子。（本報資料照片）

綠花椰菜被視為十字花科的抗癌優等生，但您知道嗎，綠花椰菜的抗癌精華， 「竟在廚餘桶中的葉與梗」。

台北榮總婦女醫學部遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁，以「眾裡尋它千百度，驀然回首」來形容 ，綠花椰菜蘊含高濃度抗癌成分的部位，不是花球，而是常被削掉、扔進垃圾桶的「菜梗與葉子」，其富含蘿蔔硫素，也有助修復身體系統。

張家銘指出，在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍。不只高麗菜、青花菜、芥藍菜、甚至是小白菜，而在這一整排抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的明星成分，即「蘿蔔硫素（sulforaphane）」。

張家銘說，「蘿蔔硫素」這個名字或許陌生，但它的實力在科學界早已坐穩抗癌一線：啟動身體的抗氧化系統、關掉慢性發炎的開關，還能延緩癌細胞的形成與擴散，是目前被大量研究的「天然化療劑」之一。

另外，綠花椰菜最強抗癌的不是花球，而是被丟掉的「菜梗與葉」。張家銘說，問一個最核心的問題：在綠花椰菜裡，哪一個部位的抗癌成分蘿蔔硫素最多？ 答案，出乎意料。

根據美國約翰霍普金斯大學1997年發表在「美國國家科學院院刊」上的經典研究，綠花椰菜的年輕嫩芽與菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10到100倍。研究團隊每天給實驗動物攝取25至100微莫耳的蘿蔔硫素，不只顯著延緩了乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上主打抗癌的高價保健品。

更驚人的是，僅僅三天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力就高達每公克 51萬單位，而一般成熟蔬菜大約只有 3萬單位/g，抗氧化力高出十倍以上。

換句話說，我們每天隨手削掉、覺得不好吃的那段菜梗，可能正是綠花椰菜抗癌效果最精華的來源。真正厲害的，從來不是那朵綠油油、看起來最漂亮的花球，而是我們不小心丟掉的那一段 ， 默默守護健康的菜梗與葉子。

張家銘說，我們都知道壓力大、吃太油、作息亂，會讓身體慢慢壞掉。但很少人知道，這種壞，是從「發炎」開始的。蘿蔔硫素就像體內滅火器，能啟動抗氧化的Nrf2路徑，讓細胞自我修復，也能關閉NF-κB這種導致慢性發炎的開關。

它不只能在癌症研究上有表現，在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變，甚至神經退化的研究裡，也都有角色。換句話說，如果有家族癌症史、代謝問題、眼睛退化，或長期處於慢性疲勞狀態的人，綠花椰菜真的不只是「青菜」，它其實是您身體最需要的保護力。

菜梗怎麼吃？張家銘說，其實很簡單。涼拌、切絲炒蛋、丟進蔬菜湯、煮粥、炒飯，甚至打果汁都行。如果家裡有小孩，也可以切碎拌在餅乾麵糰、蛋餅、義大利麵裡，不但營養，還不會被挑食。

更進階一點的人，可以把菜梗和葉子烘乾打成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，就是天然的機能補給。這些方法不只是補營養，更是讓我們「不再錯過身體需要的東西」。

張家銘說，我們的身體其實早就具備修復自己的能力，那些密碼就寫在DNA裡，只是它需要一點「素材」來啟動。很多時候，那些被我們忽略的食材，即看起來不起眼、不起眼的葉子與菜梗，可能正是身體在等的那一把鑰匙。

所以，下次去市場買菜時，不妨多看一眼。別害羞，膽子大一點、開口跟老闆說：「那段菜梗，不要丟，幫我留一截！」料理時，也不必急著把葉子削光光、梗切掉——也許留下的那一段，就是邁向健康人生的第一步。

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