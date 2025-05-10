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人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

記者陳立儀／即時報導
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(圖／AI生成)
(圖／AI生成)

有些人在同事或朋友圈中總是有好人緣，或是在社交場合的人氣高、讓人想親近，除了天生的個性之外，MBTI人格與星座特質也會散發不同的親和力與性格魅力。

快來看看最受歡迎的7種「MBTI×星座組合」，在你身邊有出現嗎？或者，你就是人氣超旺的那個人！

ENFP × 雙子座

關鍵詞：

外向、幽默、熱情、話題王

人緣魅力：

天生就是派對靈魂人物，誰跟他們聊天都覺得快樂、被接納。

ESFJ × 巨蟹座

關鍵詞：體貼、溫柔、照顧型、情緒共鳴強

人緣魅力：像媽媽般關心、照顧朋友，讓人有安全感，是大家的情緒支柱。

ENFJ × 天秤座

關鍵詞：魅力領袖、交際高手、優雅親切

人緣魅力：擅長團體互動與協調衝突，總能讓大家覺得被尊重、有價值。

ISFP × 雙魚座

關鍵詞：安靜溫柔、療癒感、富有藝術氣息

人緣魅力：雖不搶風頭，但讓人很放鬆，會默默地陪伴，是朋友最安心的避風港。

INFP × 射手座

關鍵詞：有理想、真誠、個性自由

人緣魅力：對朋友用心，談話富有深度也有趣，不膚淺也不勢利，是靈魂交心的好夥伴。

ESFP × 獅子座

關鍵詞：活潑、開朗、超會玩

人緣魅力：自帶Spotlight體質，總能帶動氣氛，是聚會核心、朋友圈的氣氛製造機。

INFJ × 水瓶座

關鍵詞：智慧、冷靜、神秘中帶溫暖

人緣魅力：雖然一開始感覺有距離感，但深入了解後會發現他們深情又真誠，是知心型人氣代表。

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