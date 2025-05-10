罹癌該吃鱸魚湯、生酮飲食餓死癌細胞？ 營養專家解答

患者示意圖。（圖/123RF）

許多民眾罹癌後，循坊間流傳方式試圖補充營養，也有人「想把癌細胞 餓死」，最終卻因營養不良過世。台灣肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興表示，防腐劑、食品添加物是肺癌危險因子之一，臨床上也有許多病人詢問，該如何補充營養，甚至透過飲食預防肺癌。為此，他與營養師合著「肺癌治療與精準營養」一書，提供病人參考。

前副總統陳建仁是陳晉興患者之一。他表示，2014年冬天，經低劑量電腦斷層（LDCT）發現肺部毛玻璃狀病變，腫瘤 大小約0.9公分，經微創手術切除，含周邊正常組織，共切下一個拳頭大小；為協助補充營養，妻子在自己麻醉未退、還在昏迷狀態時，就回家煮好「鱸魚湯」，許多民眾罹癌後都會煮這道料理補身體，事實上不只鱸魚有效，「只要蛋白質含量高，就有幫助。」

台大醫院院長吳明賢說，自己是腸胃科醫師，時常要求病人維持營養與飲食，執業過程中發現，許多癌症 病人對營養有迷思，甚至許多病人不是因癌症而過世，而是營養不良而死，許多民眾誤認罹癌後「要把癌細胞餓死」，實際上癌細胞還沒被餓死，病人就先被餓死了。建議民眾不要把藥物當食物，而要把食物當藥物，許多營養食物雖然難吃，但對疾病有幫助。

輔仁大學營養系特聘教授許瑞芬在書中提到，蛋白質可對組織器官與細胞發揮功能，例如血紅素蛋白可幫助紅血球攜帶氧氣，免疫球蛋白則可支持免疫系統；每攝取一公克蛋白質，可提供4千大卡能量，蛋白質不僅是身體結構基石，也是「維持生命運轉引擎」。攝取高品質蛋白質對於維持正常生理功能與能量代謝有幫助，也是「預防癌症在內疾病，至關重要原則。」