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賣房前裝修美化可提高售價至10% 屋內這一區最關鍵

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賣房時房屋美化很重要，美化時最重要、關鍵的區域是客廳。客廳示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Zac Gudakov）
賣房時房屋美化很重要，美化時最重要、關鍵的區域是客廳。客廳示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Zac Gudakov）

房屋美化（staging）是房地產買賣中重要的一步，能塑造潛在買家對房屋的第一印象，甚至能提高成交價格，而家裡有客廳、廚房、浴廁、房間等區域，專家說最重要、關鍵的地方是客廳，因為那通常是買家看到的第一個區域，他們對房屋的整體印象基本上在看到客廳時就已經定型。

Realtor報導，全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）今年對全國房仲進行訪問，結果顯示37% 買方的房仲認為客廳是美化時最重要的地方，第二和第三名分別為主臥室及廚房。

訪問報告指出，83%的買方房仲說房屋美化有助於買方將該房屋想像成他們未來的家，特別是在這高風險的市場中，10位買方中就有9位會被房屋美化影響。

將近四成的房仲認為客廳是美化房屋時最重要的區域，有20年經驗的Resource Real Estate資深房仲麥科馬克（Thomas McCormack）說，賞屋者第一個看到的區域若給他們留下正面印象，這幾乎為整間房子的印象定調。

房地產公司Compass的新開發銷售主任卡斯塔尼斯（Miltiadis Kastanis）說，若預算或時間有限，賣方美化房屋的重點區域即可，除了客廳，還可以用精美家具和擺設佈置位於房屋核心位置的大房間（great room）和主臥室；全國房地產經紀人協會的報告也指出，客房、洗衣間及其他人流較少的區域可以忽略，只有7%的房仲認為需要美化。

報告也指出，美化有助於提高房屋售價，17%的買方房仲說報價提升1至5%，10%的房仲說提高6至10%，另外有31%的房仲說美化過的房子讓看房者在網路上看過後會想到現場賞屋。

卡斯塔尼斯說，賣屋就是「賞屋人數」和「讓賞屋者想像」兩件事，房屋在網頁上被瀏覽和實體房屋被參觀的次數越多，越可能有人報價和成交；房屋美化也能讓賞屋者想像自己若生活其中會是如何，能凸顯房屋的重要性，讓潛在買方看到房屋的潛力，知道其優勢。

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