天然又有效 驅蟻試試這個家中常見水果

英國DIY達人推薦，在門框、窗框等處灑點檸檬汁，就能避免螞蟻入侵家中。（取材自unsplash.com@ Moritz Nie）

夏天腳步近，代表螞蟻會入侵住家的季節到了。很多人會用化學藥劑除蟻或驅蟻，英國一位DIY達人分享只要使用檸檬汁，就能輕鬆消滅家中螞蟻蹤跡，方法簡單又天然，也不會危害環境。

每日快報（Daily Express）報導，英國害蟲防治協會（The British Pest Control Association）指出，英國各地的地方議會一年就要處理超過兩萬件螞蟻相關的案件。

報導指出，若不及時處理，幾隻螞蟻可能會在短時間內變成螞蟻大軍，每次處理的費用要價不菲，專業除蟲專家初次評估就可能要收165英鎊（約220美元）的費用，接下來每次處理都要收大約60英鎊（約80美元）。

工具專賣店Saxton Blades的DIY達人佩斯凱特（Glen Peskett）說，其實一個冰箱常見的物品就能快速、省錢及以天然方式除蟻，很多人聽到後可能會立刻去拿醋，但他指的是檸檬汁，而且比醋更有效。

佩斯凱特說，檸檬強烈的柑橘氣味能擾亂螞蟻追蹤同伴氣味的感知能力，檸檬的酸會干擾牠們導航的費洛蒙，因此只要在門框、窗框或任何曾看到螞蟻入侵房屋的入口處擠上一點新鮮檸檬，就能有效防蟻，這樣做不但能阻絕螞蟻入侵，還能讓家中散發清新乾淨的味道。