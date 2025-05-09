我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持日行一萬步 她實測一個月後發現意外結果

紐約法拉盛遭暴打少女不敢出門 心理創傷恐留終身

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

世界新聞網／輯
特斯拉車主若不想再開特斯拉，專家提供四個可考慮的選項。示意圖，和本新聞無關。(路透)
特斯拉車主若不想再開特斯拉，專家提供四個可考慮的選項。示意圖，和本新聞無關。(路透)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因偏激的政治思想和公開作為導致民眾對特斯拉品牌反感，其電動車形象和銷售也日益下跌，曾經紅極一時的特斯拉如今人氣不再，若特斯拉車主現在想換車，專家提供四個可以考慮的選擇。

Go Banking Rates報導，馬斯克在總統川普上任後帶領美國政府效率部（DOGE）四處砍預算、砍人事，再加上他偏激的言論和作為引發廣大民怨，連帶讓特斯拉的電動車成過街老鼠，過去曾是身分地位象徵的特斯拉，如今湧現拋售潮，二手車平台上出現大量特斯拉的車，民眾也開始反思這個品牌所代表的意義。

特斯拉今年1月首度出現銷售下跌，第1季淨利也下滑達71%，財報也未達市場預期，在美國電動車市場的主導地位逐漸動搖，無論是新車還是二手車，人們對特斯拉興趣不如以往，因此如果是找不到買主或談不到理想價錢的特斯拉車主，車子賣不掉時，有以下四個方法可以考慮。

1. 出租

與其用低於預期的價格出售，不如讓車繼續能被使用。網站如Turo讓車主可以把車放上平台，把車租給想短期體驗電動車的人，特斯拉在出租市場仍有魅力，特別是想體驗先進科技的駕駛，或是不想花錢買特斯拉但又想在周末出遊時試用自動駕駛的人。

2. 有策略地舊換新

二手車商出價的數字可能不令人滿意，但買新車時可以利用手上的特斯拉獲得折扣或抵稅，車主不要執著於特斯拉轉售的金額，而是買新車時舊車可以折抵多少。

3. 捐贈

把車捐出去對大多數人來說不可行，但對那些百萬千萬身家的富豪來說是有財務效益的，例如捐給慈善團體可以獲得巨額稅收減免，而且不一定要以現金捐款計算，只要車主遵守相關規定，根據國稅局規定，納稅人可將捐贈給慈善單位的車輛用於聯邦所得稅。

4. 不採取動作，先觀望

科技和消費者情緒瞬息萬變，因此也可以靜觀其變。特斯拉的自動駕駛科技軟體仍在持續進化，市場也是如此，先按兵不動或許比在目前不利的處境中拋售能獲得更多。

特斯拉 電動車 二手車

上一則

從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

延伸閱讀

年薪多3萬但要進辦公室的工作該選嗎？專家教你算隱形成本

年薪多3萬但要進辦公室的工作該選嗎？專家教你算隱形成本
富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外

富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外
四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢
應急基金該準備多少？ 專家說至少要這個數字

應急基金該準備多少？ 專家說至少要這個數字

熱門新聞

三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00
林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

2025-05-02 22:35
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
拉法佛全家人雖然等在家裡想攔截兒子誤訂的棒棒糖，但是前22箱還是無預警地出現在家門口。 （美聯社）

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

2025-05-07 19:11
三生肖立夏後運勢飆升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Chermiti Mohamed）

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

2025-05-07 23:00
經典的美式早餐由雞蛋、培根、吐司、咖啡、柳橙汁與牛奶組成。（美聯社）

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

2025-05-07 14:05

超人氣

更多 >