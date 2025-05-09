特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主若不想再開特斯拉，專家提供四個可考慮的選項。示意圖，和本新聞無關。(路透)

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因偏激的政治思想和公開作為導致民眾對特斯拉品牌反感，其電動車 形象和銷售也日益下跌，曾經紅極一時的特斯拉如今人氣不再，若特斯拉車主現在想換車，專家提供四個可以考慮的選擇。

Go Banking Rates報導，馬斯克在總統川普上任後帶領美國政府效率部（DOGE）四處砍預算、砍人事，再加上他偏激的言論和作為引發廣大民怨，連帶讓特斯拉的電動車成過街老鼠，過去曾是身分地位象徵的特斯拉，如今湧現拋售潮，二手車 平台上出現大量特斯拉的車，民眾也開始反思這個品牌所代表的意義。

特斯拉今年1月首度出現銷售下跌，第1季淨利也下滑達71%，財報也未達市場預期，在美國電動車市場的主導地位逐漸動搖，無論是新車還是二手車，人們對特斯拉興趣不如以往，因此如果是找不到買主或談不到理想價錢的特斯拉車主，車子賣不掉時，有以下四個方法可以考慮。

1. 出租

與其用低於預期的價格出售，不如讓車繼續能被使用。網站如Turo讓車主可以把車放上平台，把車租給想短期體驗電動車的人，特斯拉在出租市場仍有魅力，特別是想體驗先進科技的駕駛，或是不想花錢買特斯拉但又想在周末出遊時試用自動駕駛的人。

2. 有策略地舊換新

二手車商出價的數字可能不令人滿意，但買新車時可以利用手上的特斯拉獲得折扣或抵稅，車主不要執著於特斯拉轉售的金額，而是買新車時舊車可以折抵多少。

3. 捐贈

把車捐出去對大多數人來說不可行，但對那些百萬千萬身家的富豪來說是有財務效益的，例如捐給慈善團體可以獲得巨額稅收減免，而且不一定要以現金捐款計算，只要車主遵守相關規定，根據國稅局規定，納稅人可將捐贈給慈善單位的車輛用於聯邦所得稅。

4. 不採取動作，先觀望

科技和消費者情緒瞬息萬變，因此也可以靜觀其變。特斯拉的自動駕駛科技軟體仍在持續進化，市場也是如此，先按兵不動或許比在目前不利的處境中拋售能獲得更多。