母親節愛媽媽 中醫推薦3穴位舒緩痠痛、2茶飲養顏補氣

中醫師推薦3穴道，助媽媽活力滿滿。（馬光中醫提供）

母親節 快到了，撐起家庭的媽媽們常忍受肩頸的僵硬、腰背痠痛、小腿脹痛，中醫師建議，可按摩肩井穴、腎俞穴和承山穴緩解；另可為媽媽泡一杯暖心茶飲，如玫瑰枸杞紅棗茶、銀耳蓮子百合茶等養生茶飲，滋陰養顏、舒壓補氣。

針對肩部、腰部和小腿肚的穴位按摩方法，中醫師劉宗昇說，位於肩膀中部大椎穴（頸後第七頸椎突起處）與肩峰連線中點的「肩井穴」，能有效放鬆肩頸肌肉，緩解因長時間提重物、久坐或姿勢不良引起的肩部痠痛，改善局部血液循環；作法為中指和食指輕揉肩井穴，順時針與逆時針各揉30秒，力度適中避免過重，每天按摩2次。

腰部痠痛可按摩第二腰椎棘突下，脊柱正中線旁開約兩指寬（1.5寸）凹陷處的「腎俞穴」，劉宗昇指出，腎俞穴是補腎固本的要穴，能緩解腰部痠痛、改善腎氣不足引起的疲勞，特別適合因長期操勞導致的腰部不適和虛弱；可用雙手拇指輕按腎俞穴，稍用力至有痠脹感，每次按揉1至2分鐘，每天1至2次，可搭配熱敷增強效果。

劉宗昇表示，小腿肚中央，腓腸肌肌腹下方，肌肉分叉處凹陷處的「承山穴」，能放鬆小腿肌肉，緩解久站或行走引起的腿肚痙攣與痠脹，同時改善下肢循環，減輕疲勞；作法為坐著用拇指按壓承山穴，力度適中至感到痠脹，每次按壓2分鐘，左右腿交替，每天1至2次。

除了幫媽媽按摩舒緩緊繃痠痛，也可泡一杯熱茶滋陰養顏補元氣。劉宗昇推薦，幫助放鬆心情，改善氣色、增強元氣的「玫瑰枸杞紅棗茶」，以及「改善乾燥、疲勞與情緒波動」，尤其適合更年期或操勞過度者的銀耳蓮子百合茶。

相關材料與作法如下：