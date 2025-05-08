「有你的味道」田中圭調情永野芽郁 爆外流露骨簡訊的是她

田中圭和永野芽郁(左圖)爆不倫，外傳外遇訊息就是正宮田中廣美流出。(取材自Ｘ平台)

日本 女星永野芽郁被爆與已婚的男星田中圭發展不倫戀情，甚至還牽扯出她同時劈腿韓國男星金武俊，隨後3方都透過經紀公司否認戀情，而日本媒體「週刊文春」7日再爆永野芽郁與田中圭的LINE 對話內容，打臉雙方否認不倫的說詞。

從對話中可以得知已永野芽郁與田中圭交往約7個月，雙方互動親密，幾乎天天見面，尤其是在3月，田中圭多次表示「非常喜歡芽郁」，「現在是抱著想和芽郁在一起的心情在活著」。而永野芽郁也坦言「我沒有打算進入下一段戀情，因為我已經這麼喜歡你了」。

兩人都明白這段關係是「不被允許的戀情」，但田中圭對永野芽郁的情感難以抑制，常會頻繁地發送LINE訊息給女方。而永野芽郁察覺到這些求愛訊息，所以也向田中坦露了自己複雜的內心。永野芽郁意識到這段感情的不正當性，表示「不能再以『喜歡的男性』的眼光看你了」。

「週刊文春」更指出永野芽郁與田中圭當時已是半同居狀態，田中圭持有永野芽郁家鑰匙及車庫鑰匙，曾在彼此家中過夜、一起吃飯，對話輕鬆甜蜜，還帶有調情的語句。像是永野芽郁：「我家床真的很適合你吧？」，田中圭則回應「是芽郁適合我，有你的味道。」

田中圭和永野芽郁至今都堅稱絕對沒有「不當關係」，也沒有這些訊息內容，不過外界認為，能拿到這些訊息的人，絕對就是田中圭的正宮田中廣美。現年41歲的田中廣美原本也是演員，與田中圭因合作電視劇「率直男人」相戀、奉子成婚。田中廣美婚後引退螢光幕，過去丈夫多次鬧出醉酒負面新聞，向來不干涉，一直以來都選擇包容。不過，知情人士透露，她這次對不倫緋聞忍無可忍，且不排除對永野芽郁要求精神賠償金。