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8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

記者胡玉立／即時報導
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拉法佛全家人雖然等在家裡想攔截兒子誤訂的棒棒糖，但是前22箱還是無預警地出現在家門口。 （美聯社）
拉法佛全家人雖然等在家裡想攔截兒子誤訂的棒棒糖，但是前22箱還是無預警地出現在家門口。 （美聯社）

肯塔基州一名8歲小男孩把玩媽媽的手機，在亞馬遜網站訂購了30盒共7萬多支Dum-Dums棒棒糖，總價4200元。明白兒子不慎闖禍後，這位母親一度驚慌失措；所幸亞馬遜同意全額退款，還有諸多善心人士協助，最終喜劇收場。

家住肯塔基州薩默塞特（Somerset）的拉法佛絲 (Holly LaFavers)向「早安美國」節目表示，上周日她剛領到工資，查看銀行帳戶卻發現赤字，驚慌一查，原來小學二年級的兒子廉恩（Liam）在亞馬遜訂了7萬多支棒棒糖。

拉法佛絲說，她平時會允許廉恩玩一下她的手機當作獎勵，以前他常上亞馬遜瀏覽商品並加入購物車，但這次是他第一次「真正下單」。

拉法佛絲發現後，立即致電亞馬遜，對方指示她拒收貨物並申請退款。但即便全家人等在家裡想攔截包裹，前22箱還是無預警地出現在家門口。

「廉姆出門騎滑板車時大叫『我的棒棒糖來了』，」拉法佛絲說：「前廊有22箱棒棒糖。」2小時後，最後8箱抵達，這回他們總算得以拒收包裹。

還好，亞馬遜最終同意全額退款。亞馬遜6日向美國廣播公司（ABC）證實退款並聲明表示：「我們很高興可以直接與這位顧客合作，讓棘手狀況甜蜜收場。」

拉法佛絲尚未確定拿到退款前，曾在臉書發文詢問有沒有人願意買下全新未開封的棒棒糖；結果，短短兩小時內，每一箱都被當地銀行、醫生辦公室、脊椎按摩師買下了。拉法佛絲非常感謝地方親友伸出援手。

拉法佛絲表示，廉恩2歲半時正式被她收養，4歲時被診斷出患有胎兒酒精譜系障礙 (FASD)，所以他並不完全理解這整件事。患有FASD的兒童可能難以控制衝動、調節情緒及理解因果關係。她分享這個故事的其中一個原因，也是想讓更多人了解FASD，提高人們對這種疾病的認識。

肯塔基州的媽媽拉法佛絲和八歲兒子廉恩合影。（美聯社）
肯塔基州的媽媽拉法佛絲和八歲兒子廉恩合影。（美聯社）

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