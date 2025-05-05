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Met Gala／Jennie整套香奈兒戰服 Lisa下衣失蹤全身LV示愛男友

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Met Gala／Jennie整套香奈兒戰服 Lisa下衣失蹤全身LV示愛男友

記者陳穎、孫曼／即時報導
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Jennie展現女王氣勢，氣場全開。(美聯社)
Jennie展現女王氣勢，氣場全開。(美聯社)

2025年最重要的時尚盛事「Met Gala」，也被稱為「時尚奧斯卡」美東時間晚上6點盛大舉辦。本屆依舊是由「Vogue」雜誌主辦活動，今年還有直播，讓全世界喜愛時尚的人都可以一同參與紅毯盛況。

安娜溫圖(Anna Wintour)是「Vogue」雜誌總監，也就是「穿著prada的惡魔」的原型人物。她自1995年開始規劃與舉辦Met Gala，如今已成為年度的時尚盛事。Met Gala是大都會藝術博物館服裝學院的募款晚宴，每年的晚宴都募資到8位數的美金，2019年則破紀錄募集到1500萬美金。

韓國女子天團「Blackpink」成員Jennie第3度參加，今年以一席黑色露肩禮服出場，一眼就可以看出是她最愛的香奈兒，她一現身全場尖叫聲不斷，不停有人要她多pose：「Jennie秀出妳的肩膀！」

Jennie出席時尚盛事「Met Gala」又帥又美。(美聯社)
Jennie出席時尚盛事「Met Gala」又帥又美。(美聯社)

Lisa今年也參戰，她選穿男友家的品牌LV，最令人驚豔的是，她幾乎是下衣失蹤，只穿著黑色絲襪，性感指數破表。

Lisa辣出新高度，全身都是LV。(歐新社)
Lisa辣出新高度，全身都是LV。(歐新社)

Lisa穿黑色絲襪登場，呼應今年主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」。(歐新社)
Lisa穿黑色絲襪登場，呼應今年主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」。(歐新社)

81歲歌手黛安娜·羅絲( Diana Ross)以全白超長禮服出場，還需要多人「伺候」才能順利走上階梯，堪稱是全場女王。

81歲黛安娜羅絲時尚精神令人敬佩。(路透)
81歲黛安娜羅絲時尚精神令人敬佩。(路透)

黛安娜·羅絲在兒子Evan Ross的鼓勵和陪伴下決定出席Met Gala，正如黛安娜羅絲向來的風格，她一現身就搶盡全部的目光，以今年最巨大的裙擺和帽子登上藍地毯，裙擺大到需要8名男性工作人員協助搬運，連Zendaya都需要在幕後稍等才接著出場。

黛安娜·羅絲表示，她上一次出席大都會藝術博物館慈善晚宴已經是2003的事，這次的造型對他來說別具傳承意義，是一條「family gown」，上面的刺繡有她全部孩子和8名孫子的名字。

81歲黛安娜羅絲時尚精神令人敬佩。(路透)
81歲黛安娜羅絲時尚精神令人敬佩。(路透)

81歲黛安娜羅絲的禮服太長，需要多人伺候。(歐新社)
81歲黛安娜羅絲的禮服太長，需要多人伺候。(歐新社)

「白蓮花大飯店」女星席德妮·史威尼 (Sydney Sweeney)送上「愛心奶」出場，全場驚艷，她不僅大秀豐胸還有纖腰，全場歡呼不斷。

「白蓮花大飯店」女星席德妮·史威尼秀纖腰。(歐新社)
「白蓮花大飯店」女星席德妮·史威尼秀纖腰。(歐新社)

30歲超模吉吉哈蒂(Gigi Hadid)日前則終於在自己的生日官宣和大20歲的布萊德利庫柏(Bradley Cooper)戀情，今天她身穿金色禮服出場，大秀完美曲線和美背，讓人難以把目光從她身上移開。

吉吉哈蒂秀出完美曲線。(路透)
吉吉哈蒂秀出完美曲線。(路透)

今年的主題為「超凡風範：訂製黑人風尚」(Superfine：Tailoring Black Style)，以「Black Dandy」為核心，致敬追求優雅生活的黑人時髦紳士。

Met Gala

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