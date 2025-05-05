大吃美食後 用力運動可贖罪？醫示警：心臟最怕這種組合

大吃美食之後，運動可以贖罪？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究發現，吃完高脂肪美食後，別急著用高強度運動來補償，低強度運動才是真的救星。（AI生成）

大吃美食之後，運動可以贖罪？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，研究發現，吃完高脂肪美食後，別急著用高強度運動來補償，低強度運動才是真的救星。

張家銘在臉書專頁指出，很多人都有這種感覺，一邊吃得不健康，一邊內心愧疚，然後用運動來「贖罪」。周末大餐、連日外食後，跑步機上的速度就轉得特別快；甚至有些人訂了健身教練課程，幻想著「揮汗一小時，就能洗刷整週的飲食荒唐」。

但他表示，身體不是提款機，健康更不能靠「一次爆衝」來補回。當代社會裡，我們太容易把運動當成彌補飲食的解藥，卻忽略了， 如果飲食習慣還沒調整好，拼命運動，可能會讓心臟先撐不住。

最新研究：心臟最怕這種組合

2025年刊登於《Nature Communications》的一篇研究，用小鼠實驗模擬現代人「吃太好又拚命運動」的生活狀態。研究團隊讓老鼠吃上八周高脂高熱量飲食，再分別進行不同強度的運動訓練：慢慢走的（低強度）、中等運動（類似健身操），以及類馬拉松式的高強度訓練。

張家銘說，結果讓我們大吃一驚。不是動得越多、越快，效果越好。反而高強度運動讓心臟狀況更糟。

只有低強度的運動，像是慢走，成功保護心臟結構和功能；中高強度運動則加重了心肌肥厚、收縮無力與心臟纖維化，連粒線體都出現損傷。原本想靠運動彌補飲食，結果卻是「屋漏偏逢連夜雨」，心臟首當其衝。

運動是藥，但劑量錯了會變毒

這項研究背後的生理邏輯是：當我們吃進過多脂肪與糖分，身體會試圖儲存這些能量。但若同時又進行高強度運動，脂肪酸大量釋放、流入心肌細胞，在代謝機制尚未穩定下，反而造成「脂毒性」（Lipotoxicity）傷害。

簡單講，這些脂肪不但沒有燃燒掉，反而堆積在心臟裡變成壞東西，讓心臟越跳越吃力。這就像是一台負荷過重的老車，還硬是拉去爬坡，最後的結果不是進步，而是報廢。

張家銘說，這不只是老鼠的故事，這就是我們的生活縮影。我們太常看到這樣的情境：早餐油條、午餐滷肉飯加珍奶、晚上加班宵夜泡麵 ，然後覺得內疚，露末就開始「拚命運動」來補償。不少人進入健身房第一件事就是開高速跑步機、重訓拼極限。但一個月過去，體重沒怎麼降，睡眠變差、情緒更不穩，甚至出現胸悶、心悸、喘不過氣。

我們不斷用行動安撫內疚感，卻沒真正回頭看見身體想說的話。張家銘說，這項研究就是一個醒鐘，提醒我們：運動的本質是修復，不是懲罰；目的是健康，不是壓榨。

健康的順序不能顛倒：先吃對，再動對。他說，這不代表運動無效，而是代表：順序錯了，就算再努力，也只是事倍功半。對大多數生活節奏快、飲食難控制的民眾，他建議真正關鍵如下 : • 先調整飲食：少油、少糖、多蔬果，讓身體代謝先穩定下來。 • 從低強度開始：快走、騎腳踏車、做家事、伸展操都很棒。 • 讓身體「動起來」，而不是「操壞它」。 這樣一來，當身體準備好了，才有能力迎接更高強度、更全面的訓練，而不是一開始就「硬開大火」讓自己燒壞。別用激烈運動懲罰昨天的自己，用溫和改變擁抱明天的健康

身體不是一場戰爭，健康也不是報復式的鍛鍊。這篇研究告訴我們：「與其跑得快，不如走得久。」慢慢來，真的比較快。更重要的是，走在正確的方向上。張家銘建議，從今天起，我們是不是可以這樣對自己說：「我不再用運動贖罪，而是用理解與節奏，真正照顧我的心。」