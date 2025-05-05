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日本兒童節 東京鐵塔與晴空塔鯉魚旗飄揚

中央社東京5日專電
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日本5月5日過兒童節、端午節，是國定假日，包含在黃金周假期之內。大多數民眾認為，兒童節是祈求兒童幸福並感謝母親的日子。圖為東京晴空塔的商業設施東京晴空街高掛鯉魚旗。中央社
日本5月5日過兒童節、端午節，是國定假日，包含在黃金周假期之內。大多數民眾認為，兒童節是祈求兒童幸福並感謝母親的日子。圖為東京晴空塔的商業設施東京晴空街高掛鯉魚旗。中央社

日本民眾今天過兒童節，高333公尺的東京鐵塔舉辦掛333尾鯉魚旗的活動；高643公尺的東京晴空塔這陣子也高掛鯉魚旗，許多家長帶小孩前來感受節慶氣氛。

日本5月5日過兒童節、端午節，是國定假日，包含在黃金周假期之內。大多數民眾認為兒童節是祈求兒童幸福並感謝母親的日子，尤其是慶祝男孩子成長健康、勇武。很多景點、大飯店等大廳會擺設象徵慶祝兒童節的鯉魚旗、男童人偶、盔甲戰袍等擺飾。

為迎接兒童節，東京鐵塔一樓正面玄關前高掛333尾鯉魚旗飄揚。東京晴空塔的商業設施東京晴空街道（TOKYO Solamachi）也高掛許多鯉魚旗，吸引許多遊客欣賞、拍照打卡。鯉魚旗飄揚的景色不僅在白天，夜間在打燈的情況下，別有一番風情，相當壯觀。

兒童節前夕，日本總務省（相當於內政部）會公布日本15歲以下兒童的推估人口數。這次於4日公布的推估數字顯示，截至今年4月1日，日本兒童人數比去年少35萬人，為1366萬人，連續44年減少。是首度跌破1400萬人，也是有資料足以比較的1950年以來的新低紀錄。

日本總務省表示，兒童人數占總人口數（1億2340萬人）的11.1%，占比較去年減少0.2個百分點，連續51年降低，創新低。

日本兒童人口於2015年跌破1600萬人，2021年跌破1500萬人，以極快的速度持續減少。

以年齡來看，0至2歲為222萬人，居最少；3至5歲為250萬人、6至8歲為278萬人、9至11歲為302萬人、12至14歲為314萬人。

日本民眾5月5日過「兒童節」，屬國定假日。塔高333公尺的東京鐵塔舉辦掛333尾...
日本民眾5月5日過「兒童節」，屬國定假日。塔高333公尺的東京鐵塔舉辦掛333尾鯉魚旗的活動。中央社

日本 端午節 內政部

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