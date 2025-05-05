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關稅戰後 美國網紅飛中國代購掃貨成趨勢

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

關稅戰後 美國網紅飛中國代購掃貨成趨勢

記者賴錦宏／即時報導
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受美國關稅新政影響，電商平台Temu已不再在美國銷售來自中國的商品。（路透）
受美國關稅新政影響，電商平台Temu已不再在美國銷售來自中國的商品。（路透）

因應美國關稅新政，中國電商平台Temu不再在美國銷售來自中國的商品。包括Nike、Adidas等70多個體育品牌，聯署寫信給白宮，要求豁免「對等關稅」。因為目前低於800美元的包裹將面臨120%的關稅，Temu等平台停售中國進口商品。美國人找中國平價商品的方式，從電商轉往找部落客代購。

據央視新聞報導，在美國取消對中國小額包裹免稅政策同時，有個新詞在美國紅了起來，叫「中國購物」。電商平台買不到中國平價貨後，部分美國消費者想方設法，要繞過關稅政策找旅遊部落客、網紅幫忙代購中國產品，成為最熱門的選項之一。

一名美國旅遊網紅稱：「我很多朋友看上中國的產品，他們發影片給我說，你能幫我把這個帶回來（美國）嗎？如果這周末有人要去中國，我需要你幫我代購，我下次去幫你代購，我們可以輪流代購。」有美國網紅分享，現在每天平均都有數10個訊息，請他幫忙到中國代購商品，這些消費者認為，即使多付車馬費，還是能買到比美國境內CP值更高的東西。

另一名美國旅遊網紅表示：「我已經去過中國兩次了，我認為在中國有選擇自由，因為在美國大多太陽眼鏡公司，都由一個大公司壟斷。」

代購業績增加，但重創浙江義烏國際貿易市場商家。義烏國際貿易市場商家：「美國那塊（市場）幾乎沒有銷量了，現在銷量主要集中在歐洲和中東。」

美國關稅新政，還讓Nike、Adidas等76家業者，面臨生存危機。美國財經頻道CNBC報導，這些企業連署寫信給白宮，要求川普豁免它們的「對等關稅」，信中提到，很多公司生產「中低收入家庭」能負擔的鞋，消費者無法承擔高昂的關稅，因此公司難以轉嫁成本。目前已經有許多訂單被凍結，庫存很快會出現短缺。

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