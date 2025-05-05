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好冤…情侶入住酒店 她因Wifi密碼被男友誤會曾經出軌

中國新聞組／即時報導
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一名女子和男友準備入住酒店時，竟因手機自動連接上酒店的WiFi，而被男友認定曾經出軌。（取材自微博）
一名女子和男友準備入住酒店時，竟因手機自動連接上酒店的WiFi，而被男友認定曾經出軌。（取材自微博）

據大河報報導，中國重慶一對情侶日前在酒店辦理入住時，女生手機自動連上了酒店WiFi，竟因此遭男友懷疑她曾與他人住過這家酒店，導致兩人最終分手。女生求助媒體，希望澄清此事，還她清白。

報導稱，原來女生此前工作地是另一家酒店，酒店WiFi名稱為「前台」，密碼是8個8，而女子當日和前男友辦理入住的酒店，WiFi名稱也叫「前台」，密碼也是8個8。

大河報記者實際前往女子此前工作的酒店連上「前台」WiFi，再到兩人原本要入住的酒店，手機確實會自動連上WiFi。

女子表示澄清這個誤會並不是一定要前男友回心轉意，而是要澄清自己的清白。

報導引述網路安全人士劉先生說法稱，之所以會自動連接WiFi，是因為手機電腦有自動保存密碼的特性。

不少網友因此安慰女子，「就這個智力，無論如何也可以分了」、「他只是想跟你分手，跟其他的沒有關係」。還有人說，「什麼年代了，去個酒店就『不清白』？是沒出過差、旅過遊嗎？好可憐」。

也有網友表示，名稱和密碼一樣，也不會自動連接，因為號碼不一樣，但這個說法遭到許多網友反駁。有網友就表示，「你去亞朵酒店了解一下，所有的亞朵酒店WiFi都是一樣的，自動連接」「我不管在國內哪個城市，亞朵和全季都是自動連接」。

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