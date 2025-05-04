漫威「雷霆特攻隊*」擠下「罪人」北美票房奪冠

「雷霆特攻隊*」劇照。（美聯社）

「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，創下2025年迄今北美第三大開畫票房成績。

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月4日的電影市場數據，30部影片北美周末票房（5月2日至4日）報收約1.45億美元，北美周末票房今年首次連續5個統計周期保持在1億美元之上。

科幻冒險動作片「雷霆特攻隊*」5月2日亮相，以約7600萬美元首映周末票房在最新一期北美周末票房排行榜上遙遙領先。這是進入2025年以來北美第三大開畫票房成績，僅次於好萊塢 明星傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演的奇幻動作喜劇片「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）和漫威 超級英雄電影「美國隊長4」（Captain America：Brave New World）。

加上北美以外市場，「雷霆特攻隊*」總票房現約1.62億美元。該片開畫反響亦可，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.7、MTC評分68、爛番茄新鮮度88%（257評），CinemaScore打分為A－。

「雷霆特攻隊*」劇照。（美聯社）

在新片強勢衝擊下，口碑頗佳的動作恐怖劇情片「罪人」（Sinners）以約3300萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。其北美票房現約1.8億美元，全球票房約2.37億美元。

懸疑動作劇情片「會計師2」（The Accountant 2），第二個上映周末則以61%環比跌幅、約947萬美元票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，總票房現約5435萬美元。

「MINECRAFT麥塊電影」以約1370萬美元周末票房從上期榜單第4名升至本輪排名季軍。其北美票房現約3.98億美元、全球票房約8.73億美元，繼續穩居2025年度北美和全球票房總排行榜第一位和第二位。

「復仇反擊戰」（The Amateur）以約180萬美元周末票房從上期榜單第7名升至本輪排名第6位。這部驚悚動作片總票房現約8774萬美元。