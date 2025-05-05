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年薪多3萬但要進辦公室的工作該選嗎？專家教你算隱形成本

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可完全遠端上班和混合制的工作該如何選，專家提醒各個思考層面。薪水示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）
可完全遠端上班和混合制的工作該如何選，專家提醒各個思考層面。薪水示意圖。（取材自pexels.com@Tima Miroshnichenko）

遠距工作對很多人來說是無與倫比的福利，但考慮是否接受一份工作時也要考量薪水、通勤成本、公司地點等因素，若換了工作但認為不適合或不喜歡也不需感到後悔，因為新職可以替自己的履歷加分，對未來職涯有幫助。

Moneywise報導，顧問公司麥肯錫（McKinsey）2022年的一份調查結果指出，21%的遠距工作者認為遠端工作是他們尋找新職的主要動機，另一份訪問了超過1萬2千位遠距工作者的獨立調查也指出，可以遠端工作讓他們的幸福感上升20%。

如果一個人目前年薪14萬，有10%的獎金，新工作年薪17萬、獎金15%，但目前的工作完全遠端工作，新職則是混合制，一周需進辦公室三天，該選哪一個？

兩個工作相比，增加的薪水可以支付買房頭期款，這也是這位想換職者的首要目標。若細算兩份收入，假設該人住在加州，新職扣稅後年薪11萬4921元，這還不包括醫療保險費及退休金提撥，目前的工作稅後金額為9萬7119元，兩者相差1萬7802元，新職月薪多1483.5元，但離實現買房目標還有一段距離。

若選擇新職，首先要考量的就是通勤成本，因為該人本來是遠端工作，可能沒有車，或是有車但不常開，通勤後需要有一台可靠的車、油錢成本，還要存一些應急基金以防意外發生或車子故障，也要考慮目前的車險保險範圍是否足夠，停車費也要列入考量。

很多辦公室上班族午晚餐都外食，就算三天有兩天自帶午餐，身邊仍充斥各種外帶餐點誘惑，伙食費因此暴增，更不用說有些人下班後會和同事聚餐或小酌兩杯，也可能和同事朋友一起去看電影、參加活動，多了休閒娛樂支出。

除了多出需要的開銷，加薪還可能讓人不知不覺想花更多錢，被吸引購買奢侈品如新車、精品或更頻繁度假、外食及買新衣服，吃掉新職每個月多出的一千多元薪水，甚至花的錢比之前更多。

不過這並不代表不要接受新工作，選新職也有好處，能讓履歷上的工作經驗更豐富，幫助未來職涯，特別是若目前的工作似乎遭遇撞牆期，或讓人覺得沒有成長，新職可以突破困境，在就業市場更有競爭力。

專家建議，可以把新職看做實驗性質，若工作半年或一年後發現不適合或不值得，可以再找更適合的工作，而這次求職將有更多新技能能讓自己加分。

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