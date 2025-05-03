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好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

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網友蒸蝦餃成果不佳。（取材自@小紅書ZHU）
網友蒸蝦餃成果不佳。（取材自@小紅書ZHU）

好市多(Costco)推出的「Chen's Dim Sum 冷凍蝦餃」是近年廣受歡迎的港式點心之一，特別適合喜愛中式蒸食又追求方便與美味的消費者。這款蝦餃份量充足，無論是家庭聚餐還是節慶招待都非常合適。然而有消費者煩惱「怎麼煮才不會黏在鍋裡」，其他人則建議他使用牛油紙(烘焙紙)、刷油，還有人指出「用微波爐加熱最方便，效果最好」。

好市多這款蝦餃採用晶瑩剔透的水晶外皮，蒸煮後依然保有彈牙不易破裂的口感，外觀誘人。內餡則以鮮蝦為主，搭配其他高品質食材，吃得到蝦仁的鮮甜與Q彈，整體風味濃郁卻不油膩，令人一口接一口停不下來。無需解凍即可直接蒸煮，烹調方式簡便，非常適合忙碌現代家庭或懶人料理使用。

然而有消費者在烹煮時遇到困難，住在加州灣區的華人網友「ZHU」在小紅書發文，貼出自己烹飪的「成果」照片，只見冷凍蝦餃的外皮被黏在鍋底，整顆蝦餃形狀破碎，不如起初完整，他無奈詢問「這個蝦餃怎麼樣才不會黏在鍋裡啊？每次都煮得破破爛爛的」。

其他人建議「用牛油紙不沾底」、「刷點油」、「油紙，需要搓洞這樣蒸氣才會上來」、「碟子刷油再放上去試試」、「墊油紙蒸10分鐘即可」、「蒸好不要馬上拿出來，停火 1-2分鐘左右就完好無損了」、「我一般煎著吃，底下脆脆的，還不錯吃，可以試一下」、「直接蒸也行，放溫一點再夾，不要熱的時候直接夾就不會破」、「放烘焙紙」、「墊蒸籠紙，關火之後放一會兒再往出夾」、「墊一片生菜，或者當餃子煮也行，當鍋貼煎也可以」、「放一片生菜葉打底」。

不少人透露「微波爐」是最佳解方，留言「我發現這個蝦餃用微波爐熱最方便效果也最好，蒸鍋熱全碎了」、「微波爐3分鐘」、「直接微波爐，兩分鐘左右就能吃上了，省時省力且不粘」、「我都是微波爐」。

好市多 Costco

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