四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

富人有各種讓錢滾錢的方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

有錢人用信託經營資產，或戶頭內有幾百萬，靠利息就賺不少，不過除了這些，他們還有其他讓錢滾錢的方式。Go Banking Rates報導，投資房地產、利用信用卡紅利等四件事，讓富豪們可以什麼都不做卻繼續製造財富。

第一個是利用信用卡點數。有錢人很少使用簽帳卡，他們用信用卡進行所有交易來賺取點數或積分，這些積分可以兌換現金、獨家旅遊優惠等，有些卡片還能直接回饋現金而非點數。

有錢人會繳清信用卡帳單，絕不會只繳最低金額或分期，避免支付利息，此外，這方法僅適用於本來就有的支出，他們不會為了贏得優惠或點數而揮霍。

有錢人會投資股息股票，他們通常選成長型股票（growth stock）和配息型股票（dividend stock），前者會增值，後者有股息。富人的投資組合由股息股和成長股組成，不過為了獲得穩定的現金流和收入，他們會大量購買配息型股票，進行投資後，就可以等待每月或每季的股息入帳了。

購買房地產也是一個方法。根據統計，約九成的富豪基於升值、現金流和抵扣所得稅等原因會投資房市，買下房屋後出租就成為被動收入來源。

有錢人也會投資不動產聯合組織（real estate syndication），集合多個投資者的資金來開發或管理比原先單獨投資者能購買更大、更貴的房地產，例如整個住宅區。

最後是私募股權，這是有錢人之間熱門的投資方式，可以投資任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產，這種投資是被動的，富豪不參與每日經營和管理，而是透過貸款利息等賺錢，因此除了一開始的投資，後續幾乎不用做什麼事。