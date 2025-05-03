我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提案改革學貸 擬將提高門檻、限縮獎學金

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
富人有各種讓錢滾錢的方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）
富人有各種讓錢滾錢的方式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

有錢人用信託經營資產，或戶頭內有幾百萬，靠利息就賺不少，不過除了這些，他們還有其他讓錢滾錢的方式。Go Banking Rates報導，投資房地產、利用信用卡紅利等四件事，讓富豪們可以什麼都不做卻繼續製造財富。

第一個是利用信用卡點數。有錢人很少使用簽帳卡，他們用信用卡進行所有交易來賺取點數或積分，這些積分可以兌換現金、獨家旅遊優惠等，有些卡片還能直接回饋現金而非點數。

有錢人會繳清信用卡帳單，絕不會只繳最低金額或分期，避免支付利息，此外，這方法僅適用於本來就有的支出，他們不會為了贏得優惠或點數而揮霍。

有錢人會投資股息股票，他們通常選成長型股票（growth stock）和配息型股票（dividend stock），前者會增值，後者有股息。富人的投資組合由股息股和成長股組成，不過為了獲得穩定的現金流和收入，他們會大量購買配息型股票，進行投資後，就可以等待每月或每季的股息入帳了。

購買房地產也是一個方法。根據統計，約九成的富豪基於升值、現金流和抵扣所得稅等原因會投資房市，買下房屋後出租就成為被動收入來源。

有錢人也會投資不動產聯合組織（real estate syndication），集合多個投資者的資金來開發或管理比原先單獨投資者能購買更大、更貴的房地產，例如整個住宅區。

最後是私募股權，這是有錢人之間熱門的投資方式，可以投資任何一種不能在股票市場自由交易的股權資產，這種投資是被動的，富豪不參與每日經營和管理，而是透過貸款利息等賺錢，因此除了一開始的投資，後續幾乎不用做什麼事。

上一則

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

延伸閱讀

加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒

加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒
年輕世代求職首重高薪及遠距工作 人力公司揭殘酷事實

年輕世代求職首重高薪及遠距工作 人力公司揭殘酷事實
全美宜居城市 為何威斯康辛州是首選？

全美宜居城市 為何威斯康辛州是首選？
應急基金該準備多少？ 專家說至少要這個數字

應急基金該準備多少？ 專家說至少要這個數字

熱門新聞

網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
三星座誰很難真正走心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

2025-04-25 23:00
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00
馬鈴薯並非只要發芽就不能食用，部分馬鈴薯剛發芽時只要挖除芽和芽眼就能安心食用。（取材自pexels.com@Daisy Anderson）

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

2025-05-01 21:35
三生肖男脾氣最好，婚姻順遂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

2025-05-03 00:00

超人氣

更多 >
結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安

結婚選這3生肖男「對老婆好到不行」 屬兔1原因讓人心安
他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備
5星座年中強運逆襲 他飛躍奪冠迎覺醒之年

5星座年中強運逆襲 他飛躍奪冠迎覺醒之年
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民