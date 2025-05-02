他帶73歲母親遊歐太好玩了「8天變38天」：長輩旅行做好4準備

林月霞（右）70歲退休，終於能放心答應孩子的邀約出遊。圖為兩人在下雪的阿爾卑斯山玩雪橇椅。(沈昌賢提供)

旅行是種性格測試，一起旅行更是最佳的情感試金石。好朋友、論及婚嫁的男女朋友在自由行後老死不相往來，並非新鮮事。同樣的工具，也有人在一起旅行後發現：「原來我們可以玩得這麼開心！」

2023年1月，41歲台灣網紅的沈昌賢帶73歲的母親出國旅行，這趟旅行起於旅行社邀約經營自媒體的沈昌賢開箱挪威旅行，原訂8天的旅行，因為太好玩，他們一路加行程，最後成了橫跨六國的38天旅程。

林月霞第一次到那麼遠的國度旅行，在挪威看極光、在瑞士滑雪，在博斯普魯斯海峽旁、土耳其清真寺前、瑞士瀑布鎮的瀑布下，在在讚嘆：「世界上真的有這麼漂亮的地方！」

沈昌賢說，他和母親都屬於旅行時隨遇而安，喜歡探索驚喜的人，因此不僅看見美景感到快樂，行程沒那麼順利時也能享受當下，像是在世界遺產貝林佐遇上大雨，兩人被困在中古世紀的城堡的角落躲雨；或是遊覽荷蘭風車村時風雨交加，只好穿著雨衣漫步，兩人相視取笑對方的打扮；又或者幾度為了趕火車、纜車、船而奔波，反而覺得刺激有趣。

旅行也創造了平日沒有的情境，使得母子倆照顧與被照顧的角色易位。

沈昌賢觀察，不會說英文的媽媽在陌生國度，失去平日的果斷與信心，他一路上看顧著媽媽，不時各種提醒，像是待會風很大要穿暖，也會介紹可愛的美麗的風景給愛拍照的媽媽。

在挪威走在結冰地面上時，沈昌賢怕媽媽跌倒，一直牽著林月霞。在一片暗黑的寒冷異鄉被孩子小心翼翼牽著，林月霞心裡升起「小孩長大了真好！」的暖流，那個個頭比同齡小、頑皮的孩子已反過來照顧她，一路帶她來到這裡，在許多時刻成為倚靠。

不惑之年的兒子，和古稀之年的母親，在旅行中對親子關係有了新的理解，發展出比以往更深的友誼。

林月霞與孩子出遊，孩子拍下她在瑞士瀑布鎮的身影。(圖／沈昌賢提供)

昌賢與母親林月霞橫跨六國的38天旅行後，出版「還好，我帶媽媽去看了世界」一書，最常被問的問題之一是：「媽媽怎麼會答應你去那麼遠的地方？該怎麼準備？」他有四點提醒：

第一，從小旅行開始。

從國內、一天、短程的旅行開始水溫、培養默契，並觀察長輩的喜好、價值觀、身體狀況。真正的大旅行之前，日常的小旅行或是聚會，都是觀察了解彼此的機會。

第二，不要輕易嘗試自助，可考慮跟團。

自助帶長輩出遠門要考量的點很多，自助經驗不足，或是極少和長輩一起出遊者，突然自助出國不但可能有危險，而且感情也可能變得更差。跟團或許是好選項。

第三，美好旅行最大的重點是「投其所好」。

一趟那麼久那麼遠的自助旅行，往往必須先有多次、小規模、近距離的共遊，可以先在台灣各處玩玩走走，吃吃喝喝，觀察一下長輩的喜好，不要硬是把自己覺得很棒的東西直接套用在他們身上，最後兩邊都會很受傷。

第四，旅行的確可創造美好回憶，但家人間的美好回憶不一定只有旅行能達成。

沈昌賢強調自己很幸運，和母親旅行的美好回憶很大原因是母親開朗性格和健康身體，需要擔憂和調整的部分相對少，很多長輩有自己的原則和行事風格，不一定適合一起出國，那麼就用其他的方式來愛他們。