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用花盆就能種 專家推薦這檸檬品種好養、結果多

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想在夏天種植栽，園藝專家推薦矮邁耶檸檬。(翻攝Smith's Gardentown TikTok)
想在夏天種植栽，園藝專家推薦矮邁耶檸檬。(翻攝Smith's Gardentown TikTok)

夏天的腳步近了，如果想要有一座繽紛豐富的夏日花園但又不知如何著手，種檸檬是一個好選擇，因為檸檬可以在花盆中生長，在能獲得充足日照的前提下，很適合大部分的居家園藝愛好者。

Parade Home & Garden報導，德州園藝商店Smith’s Gardentown負責人在TikTok影片分享種檸檬要訣，他建議種矮邁耶檸檬（Dwarf Meyer Lemon），因為可以種在花盆而且很好種，一年除了低溫的冬季需要移至溫室，其他時間都可以放在戶外，有足夠的陽光就會長得很好，一棵樹還可以結40至50顆檸檬。

這名園藝專家說，陽光充足、排水良好的土壤和定期澆水可以讓檸檬長得很好，種在庭院或花盆都可以，非常容易照顧，且檸檬是自花授粉（self-pollinating）的樹，因此不需另一棵樹就能結果，通常會在春天開花，秋天結果，收成後就有芳香的果實可以製作好喝的檸檬水。

若檸檬是種在花盆中要避免澆太多水，有一個簡單的評估是否需要澆水的方式，就是等檸檬盆栽中的土壤最上面兩英寸的土都乾透了才澆水，澆水的方式是澆到有水從花盆底部流出才停止。

除了水，檸檬也需要日照，檸檬樹要茁壯平均一天要照8小時的太陽，但放在室外要注意，檸檬易受昆蟲和蜘蛛的侵害；冬季末期或早春時，在新枝長出前修剪掉枯萎或受損的樹枝，才能確保檸檬樹長得好。

@smithsgardentown

Grow your own lemons at home! 🍋 Lemon trees thrive in sunlight, well-draining soil, and regular watering. Perfect for gardens or containers, they’re easy to care for and bring fresh fruit and fragrant blooms to your space. 🌿✨ growyourown lemontree smithsgardentown

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