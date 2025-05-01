5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情

五月四大生肖事業愛情兩得意。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andres Ayrton）

5月1日星象轉動，被命理圈譽為「好運引爆日」，根據《搜狐》報導，有四個生肖從這天開始如同開了外掛，包括生肖龍、蛇、雞、牛都幸運上榜，他們不僅事業節節高升，連愛情也迎來甜蜜轉機，其中屬龍的人工作上重大案件推動有成；屬蛇的人靠創意點燃事業機運。

生肖龍：職場如魚得水 邂逅高品質戀情

屬龍者本月受「紫微」與「龍德」雙吉星加持，事業運強勢翻紅。不論是身處管理層、創業者，還是基層員工，皆有望獲得關鍵貴人協助與資源整合力，推動重大案子進展迅速。尤其在5月10日至18日的水星順行期間，更是融資與合作的黃金窗口。

愛情方面，單身者有機會在工作場合遇見屬猴、屬鼠的優質對象；而已婚者若能在5月17日安排短途旅行，有助化解信任危機，感情更勝從前。

生肖蛇：創意點燃事業 情感關係挑戰中見甜

即使身處本命年，屬蛇者因「太陰」「華蓋」星入命宮而創意大發，特別適合從事設計、玄學、藝術等行業。5月中旬期間，國際合作、專利提案將進展順利，但須警惕來自同事的暗中掣肘，避免商業資訊外洩。

感情運上，單身者需小心「禁忌之戀」悄然來襲，與屬馬、屬兔人士間可能出現複雜情感連結。已婚者若感情緊張，不妨透過雙人極限運動重建默契，讓愛情重燃激情。

生肖雞：三合太歲加持 財情雙收不是夢

屬雞者在5月迎來強勁的財運與事業運，尤其適合展開副業、投資計畫。工作方面則有機會藉職務調整躍升職場舞台中心，表現將受到高度關注與肯定。

戀愛方面，單身族有望在聚會或職場中遇見理想對象，而已有伴侶者，只要善用日常交流與支持，就能穩固感情基礎，甚至邁入人生新階段。

生肖牛：貴人提攜事業躍進 婚姻甜如蜜

5月的生肖牛堪稱職場「開外掛」，受「天德貴人」助力，化解工作難題如有神助。特別是從事法律、金融等專業領域者，更容易在此期間獲得突破性發展，事業成績亮眼。

感情方面也同步升溫。單身者桃花盛開，有望脫離空窗期；已婚者則有望迎來家庭新成員，或是共同實現長期目標，夫妻感情升華至新層次。