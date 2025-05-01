退休不等老 她勸養成4類「成長型愛好」：愈活愈增值

網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

退休 不該只是等著變老，而是進入自由人生的黃金期。一位退休5個月的小紅書 用戶日前分享自己的生活轉變，她表示，當身邊人仍在忙事業、奔波應酬時，自己選擇以「成長型愛好」滋養生活，從單純陪伴兩隻貓、過著歲月靜好的日子，到體會出「愈活愈增值」的真諦。

網友「楊希‧生活日記」以自身經驗為例，強調許多看似「浪費時間」的興趣，實則成為生命中不可或缺的養分。包括寫作10年發展為副業收入、養花20年打造出四季有景的陽台，以及長達15年的運動習慣，讓她至今仍能穿上20年前的連衣裙。她說，「這些興趣就是我生命的護城河。」

這位網友進一步提出四大類退休必修的成長型愛好，包括

一、運動類，她推薦跳舞、徒步、騎行、瑜伽等活動，既能保持活力，也有社交與身心療癒效果。她笑稱自己50歲還能倒立，柔軟度甚至超過女兒。

二、技能類，從寫作、攝影到學外語，每一項都是讓生活更豐富的方式。她建議從每日圖文日記開始，或用手機記錄家人與旅途風景，也能讓「退休生活變成雜誌大片」。

三、療癒類，養花、插花、冥想與微型旅行都是她生活中不可或缺的一部分。她表示，光是看著花苞綻放，就能抒解壓力，遠勝於追劇放空。

四、娛樂類，她建議多聽書、看紀錄片、閱讀傳記，像是《蘇東坡傳》中的豁達句子，都能幫助退休族走出落差與迷惘。

她引用女作家楊絳的名言，「人生曼妙的風景，是內心的淡定與從容」，提醒50歲以上的朋友，「種一棵樹，最好的時間是十年前，其次是現在。」她相信，只要肯投入，成長型愛好會在無聲中回饋自我價值，讓人生後半段閃閃發光。

其他人紛紛留言「你發的圖片文字都太美，是我喜歡與嚮往的。好想快點退休」、「退休後嚮往的生活，詩和遠方」、「退休不是等老，而是讓生活更有質量」、「好羨慕你的生活」、「看著那麼優秀的你，我真感到慚愧啊」、「向您學習」、「女人後半生最舒服的活」。

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