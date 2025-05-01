我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚建議紐約人用蘋果醬做巧克力蛋糕 對抗川普關稅

亞馬遜的省錢寶藏 秘密折扣頁優惠高達60%

遊遍41國吃美食卻極少腹瀉 醫師夫妻分享旅遊衛生守則

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一對醫生夫妻常在世界各國享受當地食物卻很少腸胃不適或腹瀉，他們分享旅遊的衛生建議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Erik Scheel）
一對醫生夫妻常在世界各國享受當地食物卻很少腸胃不適或腹瀉，他們分享旅遊的衛生建議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Erik Scheel）

旅行時必做的事情之一就是享受當地食物和菜餚，但若吃到不潔的食物導致身體不適或發生旅行者腹瀉（traveller's diarrhoea），旅程就泡湯或變成惡夢了。一對遊歷過41個國家的醫師夫妻分享他們在異國大啖當地美食卻很少生病的三大秘訣，幫助大家有愉快美好的旅行。

每日郵報（Daily Mail）報導，來自愛爾蘭和蘇格蘭的梅阿布（Méabh）和丹尼（Danny）目前定居澳洲，他們開著露營車遊歷過41個國家，平時喜歡在Instagram帳號上分享旅途冒險和對健康的建議。

梅阿布和丹尼在影片中表示，只要確實落實幾項簡單的衛生守則，就能避免因食物不潔而腹瀉，也不用因為怕拉肚子而錯過各種異國美食；該支影片已累積2526萬次瀏覽。

梅阿布和丹尼說，旅行者腹瀉是旅人常見的話題之一，相關的恐怖故事很多人都略有耳聞，而他們每到一處都會吃當地食物，但很少生病，大家都以為不生病的原則是避免吃生食、冰塊和沙拉，但四個衛生習慣才是降低腹瀉發生機率的關鍵。

梅阿布和丹尼建議跟著當地人吃，選擇很多當地人會吃的店，代表食物新鮮且環境衛生，此外每次吃飯前都要洗手，這是最簡單但最有效的方法。

他們的第三個建議是進食時避免摸到手機或錢，因為那兩個物品上容易有很多細菌。最後的建議是隨身攜帶洗手凝露，特別是在較難找到肥皂和水的偏遠地區，就能用凝露潔淨雙手。

這對夫婦說，吃不乾淨的食物就可能有患病風險，他們的建議並不能預防旅行時發生其他不相關的疾病，他們希望大家不要被一些人可怕的經驗嚇到，旅行時要記得洗手和享受當地佳餚，若不幸生病，最好去看醫生。

飛行旅遊

上一則

走入藍鈴花樹林 專家：療癒經濟、時局焦慮良藥

延伸閱讀

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法「連機組員都敢偷」

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法「連機組員都敢偷」
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
怎麼寫有學問 牛排館菜單上其實有隱藏版訊息

怎麼寫有學問 牛排館菜單上其實有隱藏版訊息
最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好

最適合中國胃的孢子甘藍料理快速出餐 吃完皮膚都變好

熱門新聞

三星座誰很難真正走心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

2025-04-25 23:00
網紅分享她搭機時成功訂購無鄰居座位，因此旅程享受整排座位的過程。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Long Zhao）

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

2025-04-28 19:35
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

2025-04-24 22:45
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

2025-04-29 21:35
圖為內耗，心情不好示意圖。圖／AI生成

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

2025-04-29 14:00
容易隱藏可怕一面的3星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@NEOSiAM 2024+）

3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

2025-04-29 23:00

超人氣

更多 >
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一

白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要