遊遍41國吃美食卻極少腹瀉 醫師夫妻分享旅遊衛生守則

一對醫生夫妻常在世界各國享受當地食物卻很少腸胃不適或腹瀉，他們分享旅遊的衛生建議。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Erik Scheel）

旅行時必做的事情之一就是享受當地食物和菜餚，但若吃到不潔的食物導致身體不適或發生旅行者腹瀉（traveller's diarrhoea），旅程就泡湯或變成惡夢了。一對遊歷過41個國家的醫師夫妻分享他們在異國大啖當地美食卻很少生病的三大秘訣，幫助大家有愉快美好的旅行。

每日郵報（Daily Mail）報導，來自愛爾蘭和蘇格蘭的梅阿布（Méabh）和丹尼（Danny）目前定居澳洲，他們開著露營車遊歷過41個國家，平時喜歡在Instagram帳號上分享旅途冒險和對健康的建議。

梅阿布和丹尼在影片中表示，只要確實落實幾項簡單的衛生守則，就能避免因食物不潔而腹瀉，也不用因為怕拉肚子而錯過各種異國美食；該支影片已累積2526萬次瀏覽。

梅阿布和丹尼說，旅行者腹瀉是旅人常見的話題之一，相關的恐怖故事很多人都略有耳聞，而他們每到一處都會吃當地食物，但很少生病，大家都以為不生病的原則是避免吃生食、冰塊和沙拉，但四個衛生習慣才是降低腹瀉發生機率的關鍵。

梅阿布和丹尼建議跟著當地人吃，選擇很多當地人會吃的店，代表食物新鮮且環境衛生，此外每次吃飯前都要洗手，這是最簡單但最有效的方法。

他們的第三個建議是進食時避免摸到手機或錢，因為那兩個物品上容易有很多細菌。最後的建議是隨身攜帶洗手凝露，特別是在較難找到肥皂和水的偏遠地區，就能用凝露潔淨雙手。

這對夫婦說，吃不乾淨的食物就可能有患病風險，他們的建議並不能預防旅行時發生其他不相關的疾病，他們希望大家不要被一些人可怕的經驗嚇到，旅行時要記得洗手和享受當地佳餚，若不幸生病，最好去看醫生。