曾獲教宗方濟各祝福 全球最高齡人瑞 116歲巴西修女辭世

全球最高齡人瑞、修女魯卡斯（Inah Canabarro Lucas）生前住在德雷莎修女會之家，德雷莎修女會之家在聲明中說，感謝魯卡斯一生的「奉獻和虔誠」。(路透)

巴西 南部城市快樂港（Porto Alegre）德雷莎修女會之家（Congregation of Teresian Sisters）說，全球最高齡人瑞、修女魯卡斯今天辭世，享壽116歲。

中央社引述法新社報導，魯卡斯（Inah Canabarro Lucas）生前住在德雷莎修女會之家，德雷莎修女會之家在聲明中說，感謝魯卡斯一生的「奉獻和虔誠」。

根據美國老年學研究組織（US Gerontological Research Group）和國際人瑞認證組織「長壽探索」（Longeviquest）說法，日本116歲奶奶糸岡富子去年底過世後，魯卡斯成為全球最高齡人瑞。

根據這兩個組織的資料，英國115歲人瑞卡特漢姆（Ethel Caterham）如今接棒，成為全球最年長的人。卡特漢姆住在英格蘭莎麗郡（Surrey）。

「長壽探索」說，魯卡斯將長壽歸功於天主，她110歲生日時曾獲得羅馬天主教教宗方濟各 （Pope Francis）的祝福。教宗方濟各4月21日安息主懷，享壽88歲。

美國老年學研究組織主任楊恩（Robert Young）1月曾表示，魯卡斯自稱出生日期是1908年5月27日，但根據紀錄，她的出生日期是1908年6月8日。