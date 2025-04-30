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面露紅光 四生肖一到5月迅速翻身

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四生肖5月迎接人生順境，神清氣爽、運勢大升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Helena Lopes）
四生肖5月迎接人生順境，神清氣爽、運勢大升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Helena Lopes）

經過漫長的陰雨冬天，和煦的天氣也代表運勢的提升，甩開低迷已久的陰霾，媒體「搜狐網」以命理角度解析，進入5月之後，四生肖總算結束先前的不順，迎接平坦的人生順境，整個人神清氣爽、運勢大升。

生肖兔：貴人引路，事業破局

屬兔者5月進入「巳火印星」助力期，職場機遇轉好。從事創意策劃的人因主動爭取跨部門專案，獲高層賞識，破格提拔為團隊主管；培訓業者則因提案新穎，被外部單位邀請為特邀講師，人脈資源與行業影響力同步提升。

財運方面，正財穩定成長，偏財也有驚喜，喜獲百萬級訂單，5月下旬能收獲豐厚獎金。

屬兔者5月需留意體內過旺，飲食宜清淡，避免熬夜。

生肖牛：財星高照，穩中求進

屬牛者5月迎「三合貴人」吉運，事業與財運都呈現上升態勢。業務人員因長輩引薦獲合作機會，業績較上季成長；自由工作者則因技能變現，副業收入反超主業。

財運方面，貴人運不僅帶來資源，更提供策略方向指引，帶動業績長紅，為自己帶進可觀的分紅。

屬牛者5月需防貪食，少喝冷飲以免引發腸胃不適，建議養成日常伸展或養生操的習慣。

生肖馬：才華迸發，財源廣進

屬馬者5月「食神配印」格局成型，才華與執行力表現出色。設計人員憑藉獨特創意方案，成功拿下標案和預算；文化領域人員則因內容創作能力突出，稿費源源不絕。

財運方面，投資眼光獨到，先前投入的標的漲勢驚人。

屬馬者5月需警惕過度消費，建議將收入或盈餘轉化為黃金、國債等穩健資產。

生肖羊：三星匯聚，逆襲翻盤

屬羊者5月迎「福星、貴人星、財星」三重加持，運勢呈指數級躍升。傳統產業者因貴人牽線，與異業達成策略合作；職場新人則因主動展示專案成果，獲主管肯定，薪資翻倍成長。

財運方面，偏財領域機會頻現，偶然的外快小有進帳。

屬羊者5月需防桃花劫，若貪溺美色嚴重恐影響事業，建議配戴黑曜石手鍊平衡周邊能量。

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