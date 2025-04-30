應急基金該準備多少？ 專家說至少要這個數字

專家指應急資金應該是每個人理財的優先項目，金額則視個人狀況而定。儲蓄示意圖（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

應急基金（emergency fund）是為了因應意外開支或變故如房屋修繕、就醫看診、失業等，存放在銀行戶頭的一筆錢，若沒有這筆未雨綢繆的錢，那些開銷可能讓人破產或負債，因此這筆錢是意外的緩衝，也能減輕財務負擔。

理財網站Go Banking Rates報導，應急基金最好存放在容易取得現金的戶頭，戶頭可以選擇高收益儲蓄帳戶或貨幣市場，一般的儲蓄帳戶也可以，至於戶頭內應該要存多少應急基金，專家也根據每個人的不同條件提供建議參考金額。

1個月法則：對於生活開銷不大的人，可以先從建立應急基金開始，金額抓1個月的總支出即可，例如一個月花5千元，那就存5千元。

3個月法則：如果有車貸或房貸，例如有穩定工作、沒有小孩的雙薪家庭，建議存3個月的總支出金額在應急基金戶頭。

6個月法則：若是有小孩有房貸、家中只有一個收入來源的家庭，或自雇、工作不穩定者，應急基金的金額應該有6個月每月平均支出的金額。

睡得安穩法則：適用這法則的人，應急基金裡的錢要多到可以讓人晚上睡得安穩，表示要存足夠的資金，不用再煩惱緊急狀況的支出。

報導指出，應急基金非常重要，是每個人理財的優先事項，專家建議，要建立應急基金時，首先可以先計算自己需要的金額，根據自己的財務狀況、偏好等計算出金額，通常至少要有平均一個月的支出總金額。

算好金額之後可以開設高收益儲蓄帳戶，讓錢存入戶頭後可以自動增長；開好戶頭後就要開始存錢，可以制定計畫規劃每個月的儲蓄金額，專家建議可以撥每個月收入的一成儲蓄，撥的錢越多存得越快，也可以設定自動轉帳，例如每個月發薪日的隔天就轉一定比例的錢到應急基金戶頭，就不用擔心忘記存錢或不小心把錢花光。

有的時候生活中會有些意外收入，無論是退稅還是在網路拍賣物品賺到錢，都可以把這些意外之財投入應急基金中，加速存到目標金額的時間。

最後，專家說最好每年多次檢視自己的目標金額，隨著生活變動而改變，畢竟生活瞬息萬變，若人生有重大事件發生，如結婚生子、買房買車，都要重新檢視應急基金是否足夠，原本享受兩人世界的夫妻可能適用3個月法則，孩子出生後就可能改用6個月法則。