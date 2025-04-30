白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一

古裝仙俠劇「臨江仙」開播。（取材自搜狐）

古裝仙俠劇「臨江仙」由白鹿 、曾舜晞主演，「延禧攻略」與「墨雨雲間」製作人于正操刀，自開拍以來話題不斷。該劇不僅強調全新原創，還融合虐戀、時空與視覺美學等多重元素，劇組更大膽放話：「「臨江仙」不是當下劇集的同一物種，播出後會是今年第一！」強烈宣示進軍年度爆款行列的決心。

「臨江仙」視覺與敘事同步進化，全劇有六大亮點：

亮點一：全原創劇本 打破IP套路

與當前仙俠劇多半改編自熱門小說不同，「臨江仙」是由于正與編劇任亞南聯手打造的原創劇本，劇情高度保密，主角白鹿也在採訪中坦言「不能透露太多」，成功激起觀眾的好奇與期待。

亮點二：虐戀與雙強設定 兼具情感張力

劇情聚焦於白鹿飾演的李青月與曾舜晞飾演的大成玄尊白九思相愛相殺的過程，兩人從誤會到共渡劫難，展現層層遞進的情感糾葛。此外，白鹿更挑戰「一人分飾二角」，詮釋最低階弟子與至高神尊之間的強烈反差，被視為演技突破。

「臨江仙」劇情創新。（取材自劇照）

亮點三：時間意識流與多重反轉 增添懸念

製作人于正透露，「臨江仙」融合「蝴蝶效應」、「全面啟動」等經典作品的敘事靈感，預告劇情將出現時空錯位、意識流與無限循環的橋段，為仙俠題材注入懸疑與科幻氣息。

亮點四：極致美學 打造視覺盛宴

于正誇下海口：「這是我拍過最美的一部戲。」從妝髮造型、燈光美術、鏡頭構圖到整體氛圍，「臨江仙」皆經過精細設計。曾舜晞的白髮造型與白鹿的古裝扮相早已掀起網友熱議，「高仙感」與「氛圍感」並重。

亮點五：票房保證 「墨雨雲間」班底再集結

熟面孔是「臨江仙」的一大特色。包括陳鑫海、董春輝、趙晴、潘宥誠等演員皆來自「墨雨雲間」團隊，劇組延續默契合作，讓觀眾更易產生親切與代入感。

亮點六：角色雙重設計 挑戰演技極限

白鹿此次不僅飾演凡人李青月，更化身仙尊花如月，從最低階小弟子到最頂級神祇，呈現極限身份反差。于正形容這是從「最不被認識的人」到「最高存在」的跨度，看點十足。

除了亮點層出不窮，「臨江仙」更以「新物種」自居，引爆話題。于正在愛奇藝世界·大會上公開喊話：「這不是現在劇集的物種，是新的東西，一定會是今年第一！」並強調該劇主打劇情深度、拋棄浮誇特效，走「古早中式仙俠」路線。

雖然白鹿初期的造型一度被批評像「水晶鞋配衛生紙」，引發外界疑慮，但隨著劇照與角色細節曝光，質感逐步翻轉。她過往在「北上」的表現也獲得好評，粉絲相信這部戲將是她邁向「超一線」的轉捩點。

白鹿劇中造型一度被批評像「水晶鞋配衛生紙」，引發爭議。（取材自劇照）

從劇情創新到美學顛覆，「臨江仙」集結六大亮點與劇組野心，在仙俠劇百花齊放的戰國時代中成功殺出話題重圍。面對競爭激烈的市場與挑剔觀眾，這部「新物種」能否真正「炸裂觀眾」，成為2025年度最受矚目的古裝劇，值得期待。