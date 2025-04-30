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打鼾別忽視 醫生提醒若有睡眠3症狀快就醫

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神經科醫師分享睡眠中要特別注意的幾種行為。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Craig Adderley）
神經科醫師分享睡眠中要特別注意的幾種行為。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Craig Adderley）

睡眠不僅是休息，也反映了個人的健康狀態。在睡眠期間的特定現象可能是潛在疾病的徵兆。每日快報（Daily Express）報導，在TikTok上擁有超過11.8萬粉絲的神經科醫師陳白冰（音譯，Baibing Chen）是梅約診所的受訓醫師，他透過影片分享幾種應盡快就醫檢查的睡眠症狀。

1. 睡夢中拳打腳踢

陳白冰說，如果會在睡夢中大吼大叫、揮拳踢腳，演示出夢境中行動，這通常與動眼期睡眠行為障礙（REM sleep behavior disorder）有關。正常而言，腦幹應該會在動眼期放鬆身體，一旦此機制失常就會出現上述現象。而這些症狀可能是神經退化性疾病，如帕金森氏症、路易氏體失智症的早期徵兆，甚至有可能比其他症狀提早數十年發生。

2. 起床時感到很喘

陳白冰表示，如果起床時感到喘、窒息，或睡覺期間嚴重打鼾、甚至呼吸暫停一段時間，可能是睡眠呼吸中止症（sleep apnea）的徵兆。如果不及時治療睡眠呼吸中止症，會造成細胞長期缺氧，增加罹患中風與失智症的風險。

3. 睡覺時腿抽筋

陳白冰說，睡眠期間不正常的腿部抽筋或不自主動作，可能是神經受損或不寧腿症候群（restless leg syndrome）。導致此疾病的原因眾多，可能是缺鐵、懷孕或慢性腎臟病。

陳白冰表示，無法僅憑這些症狀就診斷出明確疾病，單一症狀不足以做出診斷，但可做為判斷依據之一。

@doctor.bing

These sleep symptoms may point to underlying neurological conditions #brain #neurology #brainhealth #neurologist #sleep

♬ original sound - Dr. Bing, MD MPH

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