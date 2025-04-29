3星座表面純良卻內心黑暗 他被惹惱會暗地詛咒對方

容易隱藏可怕一面的3星座。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@NEOSiAM 2024+）

有些人看似面惡，但其實相處起來善解人意又體貼，真正腹黑的人卻反而很難從外表察覺，偽裝高明的人甚至從來不會流露出內心的黑暗面，讓人摸不透他的真正性格。人不可貌相，日本媒體「占TV」解析3星座，最容易隱藏與其表現完全相反的可怕一面。

第3名：處女座

處女座認真又可靠，總是努力支持著團隊，同時也默默觀察誰在努力、誰在偷懶。

他們觀察入微，很清楚誰經常犯錯，誰做事馬虎，私底下會不經意評斷「他就是那種人啦」、「最好不要跟那個人合作」之類的負評，這也代表處女座一絲不苟的個性。

第2名：巨蟹座

溫柔且有包容力的巨蟹座，總是給人笑臉迎人的印象，但其實他們好惡分明，一旦開始討厭一個人，幾乎沒有反轉餘地。

或許別人看來只是雲淡風輕的小事，對巨蟹座來說卻能記上一輩子，如果遇到感覺被傷害的事，就會在心裡斷定對方「人品超爛」、「我無法原諒他」類似這種恩斷義絕，或許是他們對「付出真心」的反作用力也說不定。

第1名：天蠍座

擁有超強記憶力的天蠍座，無論好事壞事都牢記不忘，簡直就是一本活體的「死亡筆記本」。

天蠍座被惹怒的時候，他們會混合事實與推測，像是「那個人老是屢犯不改」、「他根本故意的」，心裡會冒出濃濃的恨意「快滾吧」、「我要詛咒他」在暗地裡爆發，千萬別上了天蠍座的黑名單。