不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（取材自unsplash.com@Andrea Tummons）

咖啡是很多人每天必喝的飲品，有些人喜歡自己沖泡咖啡，而製作完咖啡留下的咖啡渣妙用很多，除了常見的除臭和防蟲，還能消除微波爐內的食物殘留氣味、醃牛排、種蘑菇，以及清洗廚具，可說是生活中的好幫手。

The Takeout報導，微波爐是廚房常見的電器，使用率也很高，但頻繁使用的結果就是微波爐內可能充斥各種食物加熱後殘留的氣味，燒焦的爆米花、煎過的魚、噴濺的油花、不小心溢出的湯汁，全部混合在一起就變成難聞的味道，也會讓之後微波的食物吸附異味。

咖啡渣能消除微波爐內的異味。先擦拭微波爐內部，再將咖啡渣放入一個淺的開口容器中，微波爐擦乾淨後放入裝有咖啡渣的容器，靜置數小時，若頻繁使用微波爐可以放過夜，咖啡渣會吸收微波爐內的異味，而其本身濃郁宜人的香味會發揮空氣清新的作用，讓微波爐聞起來就像新的一樣；使用完的咖啡渣記得丟入垃圾桶或當堆肥，千萬不要沖入排水管。

咖啡渣還能用來讓牛肉更軟嫩，在烹飪牛肉前，混合咖啡渣、鹽巴、胡椒、紅椒粉、辣椒粉和少許可可，製成味道濃郁的乾式擦料塗抹於牛排上；咖啡渣也是取代土壤種植蘑菇的絕佳替代品，取得孢子後種在咖啡渣中，之後就有美味的配菜可以搭配牛排一起享用。

咖啡渣也因為其質地而成為優質的磨料清潔劑，可以用於清除煮鍋和煎鍋上的頑強殘渣，不過要注意，咖啡渣不能用於表面多孔或容易有汙漬的用具。