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65歲女退休後住迷你車「吃喝拉撒睡」 等領社安金

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65歲女子退休後，直接住在迷你車中生活。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Abdullah Gouiaa）
65歲女子退休後，直接住在迷你車中生活。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Abdullah Gouiaa）

65歲的凱（Kai）退休後因為住房危機，過去一年多都住在她的Smart迷你車中，她的所有家當都在這台寬度只有4英尺多的小車內，食衣住行也都在這裡面解決，甚至連上廁所都沒問題，她說她必須等到70歲才能領取社安金，因此在那之前她都會住在她的迷你車中。

紐約郵報（New York Post）報導，YouTube頻道「CheapRVliving」日前播出凱在迷你車上生活的影片，她在影片中展示及解釋自己的日常生活；影片已累積7萬次瀏覽。

過去14個月，凱都住在她的2006年款Smart ForTwo迷你車中，那台車長8英尺2英寸、寬4英尺12英寸，就是她生活起居的全部空間；凱說她想在65歲退休，但她要70歲才能領雙倍社安金，因此先住在車中。

凱說她的車一加侖的油能跑55英里，雖然車內空間極為有限，但她已經發展出一套自己的生存之道，讓車更有家的感覺。

睡覺時，凱會把兩個氣墊床堆在副駕，讓自己能躺下，這是她在車內能有的最大空間，因為車內空間只有5英尺8英寸，而她身高5英尺5英寸，但她感到滿足，雖需費力爬入，但她能伸展肢體躺著睡，夜晚還能透過擋風玻璃欣賞天上的星星。

至於生活其他需求，凱說她是經驗老道的背包客，雖然沒有廚房，但她把維生食品、點心存放在罐子內，平常放在後車廂，那裡還有卡式爐和她的衣物，副駕下還有三加侖的水及個人清潔用品。

需要上廁所時，凱多半在戶外解決，若天氣惡劣無法下車，她會蹲在裝滿清新味道貓砂的垃圾桶來解決。

商業內幕（Business Insider）報導，愈來愈多年輕和年長的美國人選擇住在車上，原因可能出於方便、自由，或是靠固定收入無法負擔日益昂貴的房價

網站autoinsurance 報導，只要遵守當地的相關法令，大多數的州住在車裡都是合法的，住民需確保只在開放的露營地和指定的過夜休息區停車。

退休 社安金 房價

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