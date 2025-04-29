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想遠離心臟驟停？研究：喝香檳、吃水果、開心點

編譯徐榆涵／即時報導
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研究指出，適量飲用香檳、攝取水果等都可能有助於降低心臟驟停風險。（路透）
研究指出，適量飲用香檳、攝取水果等都可能有助於降低心臟驟停風險。（路透）

根據全球首項探討非臨床風險因子的研究顯示，適量飲用香檳、攝取水果、保持良好情緒、控制體重與血壓，甚至提升教育程度，都可能有助於降低心臟驟停（SCA）風險。

衛報報導，心臟驟停指的是心臟突然停止輸送血液，若未即時接受心肺復甦（CPR）等處置，將導致死亡。全球每年數百萬人因此喪命，其主因為心臟電系統異常導致的致命性心律不整。

該研究由中國上海復旦大學進行，分析來自英國生物資料庫超過50萬人、長達14年的追蹤資料，共發現3147起心臟驟停事件。研究發現，生活習慣、心理社會因素、經濟條件與居住環境等56項可調整的非臨床因子與心臟驟停有明顯關聯。

其中，適量攝取香檳與白酒、水果、保持正向情緒與良好健康管理等，為顯著的保護因子。研究指出，若能改善最不利的三分之一風險因子，可預防約40%心臟驟停案例；若改善程度擴及至最不利的三分之二，預防比例可達63%。

共同研究員陳仁杰表示：「這是首度全面探討可調整之非臨床因子與心臟驟停關聯的研究，令人意外的是，可預防比例竟如此之高。」

主要研究員羅慧歡補充，這項研究採取廣泛環境暴露因子的全基因組關聯分析，並透過孟德爾隨機化方法確認因果關係，生活方式的改變是最具影響力的預防途徑。

儘管結果令人鼓舞，但研究也引發爭議。相關社論指出，香檳與白酒具心臟保護效益的說法，有別於過去主張僅紅酒有此效果的觀點。

加拿大學者格魯比克（Nicholas Grubic）與古斯塔夫森（Dakota Gustafson）在評論中指出：「這些結果挑戰了既有假設，也提醒我們適量飲酒的益處比想像中更複雜。」

英國心臟基金會則仍建議應謹慎飲酒，並強調戒菸、健康飲食、遵循醫囑與規律運動才是預防心臟驟停的關鍵。

專家呼籲，心臟驟停對公共醫療系統造成沉重負擔，應從應對導向轉為預防導向，進一步制定更具策略性的人口健康政策。然而，實務上要克服基因、健康狀況、環境與生活方式交錯影響的複雜性，對決策者與醫療專業人員而言，仍是一大挑戰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

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