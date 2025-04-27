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太誠實？酸葡萄？百度李彥宏：DeepSeek貴又慢

中國新聞組／即時報導
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百度董事長李彥宏表示，DeepSeek「貴又慢」，同時「幻覺率」比較高，很多場合不能放心使用。圖為李彥宏早前資料照。（路透）
百度董事長李彥宏表示，DeepSeek「貴又慢」，同時「幻覺率」比較高，很多場合不能放心使用。圖為李彥宏早前資料照。（路透）

今年初曾被捧上天的中國本土AI模型DeepSeek，近日遭百度董事長李彥宏吐槽。李彥宏25日在百度AI開發者大會上表示，DeepSeek只能處理單一文本，還不能理解聲音、圖片、影音等多媒體內容，同時「幻覺率」比較高，很多場合不能放心使用。

李彥宏還說，「它更大的問題是慢和貴，中國市場上絕大多數大模型API的價格都更低，而且反應速度更快。」不過李彥宏這番話引發不少網友批評他是「酸葡萄心理」。

據觀察者網與新浪網報導，李彥宏25日在百度AI開發者大會上發表他今年的首場公開演講。他指出，過去一年，大模型世界風雲變幻。一邊是大模型廠商「卷死卷生」，另一邊是開發者無所適從，不敢放心大膽做應用。

李彥宏說，「只要找對場景，選對基礎模型，有時候還要學一點調模型的方法，在此基礎上做出來的應用是不會過時的」。他強調，「沒有應用，芯片、模型都沒有價值。模型會有很多，但未來真正統治這個世界的是應用，應用才是王者。」

李彥宏認為，當前開發者做AI應用的一大阻礙，就是大模型成本高、用不起。成本降低後，開發者和創業者們才可以放心大膽地做開發，企業才能夠低成本地部署大模型，最終推動各行各業應用的爆發。

李彥宏指出，多智能體協作是下一個高價值的AI應用方向。未來的AI應用將從回答問題走向任務交付，而任何一個複雜任務的交付，都需要多智能體的協作來解析需求、分拆任務、調度資源、規劃執行，最終交付結果。

觀察者網指出，百度曾堅持閉源路線，但DeepSeek的開源模型席捲多個行業。今年2月，百度宣布，將在未來幾個月中陸續推出文心大模型4.5系列，並於6月30日起正式開源。

李彥宏在2024年第四季及全年財報電話會上曾表示，從DeepSeek身上，學到了一件事，開源最佳模型能大大促進人們使用或採納這個模型，「但我想強調的是，無論開源還是閉源，基礎模型只有在大規模解決現實問題時，才具備真實價值。」

在25日百度AI開發者大會上，李彥宏還發布了兩大模型：文心大模型4.5 Turbo和文心大模型X1 Turbo，並稱這兩款模型具備多模態、強推理、低成本三大特性。

AI 百度 DeepSeek

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