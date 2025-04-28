4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛

四生肖五月轉運，事業運旺。（取材自pexels.com@ fauxels）

邁入5月，準備好運。根據《搜狐》最新生肖運勢分析，有四個生肖將在這個月強勢翻身，不但擺脫前段時間的低潮與困境，事業上更有機會突破瓶頸、邁向高峰，財運同步攀升，堪稱「先苦後甜」的最佳代表。網友熱烈討論：「真的旺過別人」、「終於看到曙光了」。

生肖鼠：轉念即轉運 偏財、正財雙雙進帳

屬鼠者天生聰明機靈，反應快、善應變，是職場上不可多得的全能人才。雖然先前遭遇不少考驗，壓力與焦慮接踵而來，但到了5月運勢出現劇烈反轉，不僅正職表現亮眼、獲得上司肯定，有機會爭取到升職加薪，連偏財運也跟著旺起來，投資理財或額外專案都有不錯收穫。有命理師指出，屬鼠者只要願意多嘗試、別怕改變，5月就能迎來實質性的回報。

生肖龍：壓力化為動力 事業展翼高飛

屬龍之人一向擁有強烈企圖心與領導能力，常被寄予厚望。然而今年初至今，因種種外部環境干擾，他們一度陷入迷惘或自我懷疑。不過好消息來了！5月對屬龍者來說是重新起飛的黃金時機，有望承接重量級專案，或在公司內部角色升級，發揮關鍵影響力。事業帶動財運，資源、人脈、收入皆水漲船高，堪稱鳳凰涅槃、強勢歸來。

生肖猴：眼光獨到 投資有成財源滾滾

屬猴的人擁有敏銳的觀察力與快速反應能力，擅長在局勢未明之際就率先洞察機會。過去一段時間或許因為選錯方向而一度受挫，但5月財運大開，不僅有機會在投資市場找到亮點，甚至可能發展副業、副收入。命理師提醒，屬猴者只要懂得見好就收、謹慎佈局，將有望大賺特賺，一舉逆轉戰局。許多網友也認證：「手上持股回本了」、「副業接單接到手軟」，實屬實力與運勢並進的代表。

生肖豬：咬牙苦撐有成效 穩紮穩打迎豐收

屬豬者給人老實、厚道、踏實的印象，雖然沒有驚天動地的爆發力，卻擁有持之以恆的韌性與堅持。過去幾個月對他們來說可說是壓力重重，甚至有點灰心喪志，但正因如此，他們在5月迎來了值得驕傲的反彈：升遷、跳槽、轉職等機會紛紛出現，加上財運同步開花，不僅薪資有所提升，就連家庭財務狀況也更加穩健。網友感嘆：「豬豬真的熬出頭了」、「太感動了，努力終於有回報！」

《搜狐》報導表示，這四個生肖在5月的共同特點是「苦盡甘來」，不論過去曾遇到什麼樣的挫折與不順，只要願意堅持、修正方向，皆有可能在本月迎來轉機。文章也強調：「真正的運勢好，不是等機會來，而是準備好迎接機會的那一刻」，鼓勵各生肖在5月多多主動出擊，創造屬於自己的巔峰時刻。