全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元

全國炒房獲利最高的州為德拉威爾州，平均獲利超過16萬元。房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nir Log）

炒房獲利很大一部分依靠投資者的眼光和能力，才能獲得可觀利潤；專家表示，居高不下的房貸利率和房價 讓許多投資客轉換投資目標，但有能力和雄厚資本的人仍能透過合適房源獲利，Realtor報導，全美炒房獲利最豐潤的州前十名平均利潤超過10萬元，第一名甚至高達16.5萬元。

報導指出，過去五年，房市先是逐漸成長，隨後顯著下跌。Realtor資深經濟研究分析師瓊斯（Hannah Jones）說，疫情期間因為極低的房貸利率和飆升的房價，讓炒房成為獲利保證，但如今情況已大不相同，轉售房屋變得有風險，變得不是那麼吸引投資人。

不過不那麼吸引人並不代表毫無利潤可言，ATTOM最新的轉售房屋報告顯示，去年美國房屋轉售的平均利潤率為29.6%，是2008年以來的第三低；若將炒房定義為首次購買後兩年內出售，從2023年到去年，炒房的數量下降了29%。

瓊斯說，2023年至去年，炒房活動下降將近三分之一，因為居高不下的房價和利率使得許多潛在的炒房者選擇在其他地方投資，不過雖然高昂的住房成本可能削弱人們對炒房的興趣，但若有能力和資本的人能在合適的地點買房，他們仍可獲利。以下是去年炒房獲利最高的州前十名。

1. 德拉威爾州

投資報酬率：8%

利潤：16萬5763元

2. 馬里蘭州

投資報酬率：8%

利潤：15萬元

3. 新澤西州

投資報酬率：3%

利潤：14萬9550元

4. 維吉尼亞州

投資報酬率：1%

利潤：12萬元

5. 賓州

投資報酬率：3%

利潤：11萬3900元

6. 田納西州

投資報酬率：8%

利潤：10萬元

7. 伊利諾州

投資報酬率：1%

利潤：9萬元

8. 肯塔基州

投資報酬率：7%

利潤：8萬5千元

9. 路易斯安納州

投資報酬率：65%

利潤：7萬8千元

10. 密西根州

投資報酬率：8%

利潤：7萬1千元

報導指出，ATTOM統計，全國213個大都會地區中，有141個去年轉售房屋的利潤上升；人口至少1百萬的56個大都會區域中，中位數房價獲利最高的地方是加州聖荷西及舊金山，分別為28萬3千元及21萬8千元，紐約為17萬5千元，聖地牙哥為17萬5千元，華盛頓特區則是17萬元。

都會區如聖荷西和舊金山都是中數位住宅價格超過1百萬元的地區，紐約和華盛頓特區的房源都不是很多，專家說炒房遊戲越來越難，但有資本玩的勝利者將贏者全拿。