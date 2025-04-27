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四血型愛情弱點 A型內心戲很多、他老是愛上怪人

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4血型女性，可能有什麼情感上的弱點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）
4血型女性，可能有什麼情感上的弱點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

不管是戀愛或婚姻，感情中兩個人都需要互相尊重，才能長長久久走下去，如果雙方關係一直處在磨合期無法順利，或許就是個性中有什麼難以克服的缺失，日本媒體「占TV」解析了4血型女性，各自可能有什麼情感上的弱點，不要重蹈覆轍，勇敢追求屬於你的幸福戀情吧！

A型：心思太重，無法坦率表達情感

A型的人比較害羞又容易想東想西，經常上演心裡小劇場：「我這樣說會不會被討厭？」、「他這樣做是因為不贊同嗎？」因此很難誠實表達自己的心意，約會時沉默寡言，容易讓對方誤以為你跟他在一起不開心。其實只要簡單地說「好好吃！」「太棒了！」這樣的短語，就能傳達情感，讓對方感受到你的心意。

B型：過於主見，容易讓對方退縮

B型的人我行我素，很有個人主張，會主動邀約男性約會，約會時掌握主導權，對於喜歡的人，習慣直球表達「我喜歡你」，還可能急著推進關係。但因為太過強勢，反而會讓對方退縮，建議你多考慮對方感受，放慢腳步讓感情升溫，戀情會更加順利。

O型：個性外向，很難從朋友升格為戀人

O型的人親切又健談，與喜歡的人很快就能打成一片，會經常傳訊息聊天或一起出去玩。但即使約會很多次，對方卻遲遲沒有提出交往的要求，關係總停留在朋友階段。這時候可以主動一點，比如牽手摟腰，讓對方意識到你是「女人」而不是「朋友」。

AB型：愛上怪人，常被耍得團團轉

AB型的人個性獨特，也容易被同樣奇怪、有個性的男人吸引。雖然一開始會覺得彼此很有趣，戀情也如火燎原，但久了卻可能因對方行為難以理解而感到疲憊。如果希望繼續這段感情，穩定溝通就是不可或缺的重要關鍵。

血型

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