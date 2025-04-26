這十項好市多Kirkland食品都不到10元 存糧補貨好選擇

好市多自有品牌科克蘭提供多種品質優良且價格低廉的食品。好市多示意圖。(路透)

當食品儲藏間需要補貨時，好市多 （Costco ）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）提供多種兼具品質和美味且價格低廉的商品，Daily Meal報導列出10項10元以下的科克蘭食品，值得購買作為食品儲藏間存貨。

1. 研磨粉紅鹽（Kirkland Signature Pink Salt, Fine Grain）

每個廚房都需要一些優質的鹽巴，而這款粉紅鹽是首選，一包5磅重，售價只要8.99元，它也是符合猶太飲食戒律的食物。

雖然這款鹽巴技術上來說不是喜馬拉雅鹽，但仍帶有濃濃的礦物質味道，能提升菜餚風味，和各種料理都很搭。

2. 香草口味杏仁奶（Kirkland Signature Organic Almond Beverage, Vanilla）

這款杏仁奶由農業部認證的有機原料製成，有如奶油般的滑順質地和濃厚香草風味，除了直接喝，還可以搭配咖啡、奶昔，甚至作為素食烘焙食譜的牛奶替代品，熱量低、沒有添加糖，喝起來沒有太大負擔，買起來也沒什麼負擔，32液體盎司6罐裝只要9.99元。

3. 全穀傳統燕麥片（Kirkland Signature Whole Grain Rolled Oats）

這個燕麥片帶有純淨自然的味道，吃起來極具飽足感且用途廣泛，可做格蘭諾拉麥片、餅乾、點心等，一袋10磅重只要9.99元，袋子是可密封袋，吃不完也不用擔心變質。

4. 杏仁醬（Kirkland Signature Creamy Almond Butter）

科克蘭的杏仁醬成分簡單，只有烤杏仁，沒有其他添加物和糖，吃起來有濃郁的堅果味，口感如奶油般綿密滑順，一罐27盎司，售價9.69元。

5. 紅辣椒片（Kirkland Signature Crushed Red Pepper）

科克蘭的紅辣椒片辛辣度十分足夠，辣度比市面上大部分其他相同產品更勝一籌，因此雖然小小一罐，但若適度使用，一罐可以用很久；一罐10盎司，價錢為4.79元。

6. 有機番茄丁（Kirkland Signature Organic Diced Tomatoes）

和其他品牌相比，科克蘭的番茄丁罐頭吃起來非常鮮美，吃得到新鮮番茄的酸甜味，用於烹飪可以做出色香味俱全的美食，8罐才9.99元，想吃披薩或義大利麵時不用擔心番茄不夠。

7. 加州香蒜末（Kirkland Signature Minced California Garlic）

蒜頭是許多菜餚的必備也是靈魂角色，能大大提升食物風味，這瓶只要8.49元的科克蘭蒜末讓人可以免去剝洗和剁碎的辛勞，就能有味道濃厚的蒜頭可用。

不過這瓶48盎司的蒜末較適合有大量蒜末使用需求者，因為瓶中蒜末都泡在水中保持鮮度，開封後品質會開始下降。

8. 有機檸檬汁（Kirkland Signature Organic Lemonade）

科克蘭檸檬汁成分簡單，只有水、有機檸檬汁、有機糖和有機檸檬香精，沒有有害的添加物，讓這款檸檬汁比市面上其他檸檬汁更健康。兩瓶96盎司的檸檬汁售價7.49元，夏天的腳步將近，在炎熱的天氣裡能快速獲得一杯冰涼的檸檬汁是一大享受。

9. 特大花生仁（Kirkland Signature Super Extra-Large Peanuts）

科克蘭特大花生仁又大又脆，花生經過烘烤並以少許鹽調味，吃起來味道更有層次但又不搶味，還有健康脂肪，使其成為均衡飲食中營養的一部分，一罐2.4磅只要8.99元。

10. 有機無鹽調味料（Kirkland Signature Organic No-Salt Seasoning）

對於想要減少鹽分攝取的人來說，這個調味料是絕佳選擇。這個美味的調味料原料有洋蔥、大蒜、紅蘿蔔、黑胡椒、紅甜椒、歐芹、月桂葉、羅勒和數十種有機香料，可以在任何餐點添加濃郁但不搶戲的風味。

科克蘭無鹽調味料獲得農業部有機認證，也符合猶太飲食戒律，一罐9.99元，保證可以用上好一陣子。