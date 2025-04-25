好市多披薩美味始終一致的秘密 藏在玻璃窗後的機器

好市多（Costco）美食區很受會員喜愛，熱狗、披薩都是人氣商品。(美聯社)

好市多 （Costco ）的美食區很受歡迎，便宜的熱狗、超大片的披薩都是人氣商品，其中披薩除了好吃，吃起來味道始終如一也備受肯定，今天吃的披薩和下個月吃的味道都一樣，而維持披薩味道的背後功臣，就是披薩醬分配器。

Takeout報導，好市多的披薩口味能維持不變，除了標準化的設備和烹飪流程，披薩醬分配器也是一大原因，這台機器通常擺在玻璃窗後，位置隨不同賣場格局配置而異；曾有網友在TikTok分享披薩醬分配器運作的影片。

披薩醬分配器有個轉動的大圓盤，外型就像留聲機或唱片播放器，廚房的工作人員將披薩餅皮放到設備上後打開開關，機器就會開始噴出一圈圈的醬料，每一圈的量和位置都是完美地均勻分布，看了也很療癒。

披薩醬分配器除了分擔人力工作外，還能精準控制每一份披薩，降低廚餘的量甚至不會產生廚餘，節省成本；此外，維持口味的一致性對顧客的感受和期待來說很重要。

有專業披薩製作經驗的美食記者丹尼斯（Dennis Lee）說，他過去製作過上百萬個披薩，人工塗醬的確能讓披薩吃起來具有手工感，也能確保不會有兩個披薩一模一樣，但手工製的披薩醬料不會完美地分布在每一片披薩。

丹尼斯說，因為醬料有黏稠度，他有時候會舀比較多，而不是每次都是使用標準的一湯匙，但這不代表手工披薩是用馬虎的態度製作的，只是每個細節都會有差異，但若使用分配器，每次用的量都是固定的。

丹尼斯說，好市多的披薩醬分配器除了讓披薩的製作過程更有趣，做披薩時像在當DJ，也讓每一個披薩切片都是如此一致、標準。