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年輕世代求職首重高薪及遠距工作 人力公司揭殘酷事實

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調查顯示，高薪及可遠距上班的工作成為畢業生求職的要求。畢業生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emily Ranquist）
調查顯示，高薪及可遠距上班的工作成為畢業生求職的要求。畢業生示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Emily Ranquist）

畢業季即將來臨，一份調查顯示超過四成的應屆畢業生表示絕不接受不彈性或不能遠端上班的工作模式，還有62%的畢業生認為一份工作最重要的就是薪水要令人滿意；專家認為，年輕世代正在改變職場文化和陳規，而對年長一輩來說，有些改變值得考慮。

今日美國報（USA Today）報導，就業網站Monster的「2025年應屆畢業生報告」指出，今年的畢業生對未來雇主有很多要求，不到4成的畢業生願意進辦公室上班，比去年下降7%，另外有42%的畢業生說不能接受沒有彈性工時或進辦公室及遠距混合模式的工作；Monster的就業專家薩萊米（Vicki Salemi）說，遠距或混合制的工作模式對年輕一代來說不再是可有可無，而是必備。

另外，大多數的畢業生不願做沒有薪水的工作，只有12%的畢業生說他們願意接受沒有支薪的實習工作，62%的畢業生認為一份工作最重要的就是高薪。

除了薪水，畢業生們還希望有一個支持性足夠的工作環境，也希望自己和公司團隊理念相同，91%的人認為能在職場討論精神健康很重要，71%的人說他們不會替一個公開支持自己不認同的政治人物或理念的公司工作。

今年的畢業生似乎不同意職場新人需要付出努力和加班才能進步，56%的人說絕不接受工作和生活不能取得平衡的職位，54%的人說不接受沒有成長機會的公司。

職業介紹所Career Group Companies執行副總裁萊玟（Emily Levine）說，畢業後馬上找到工作可能很難，因為有些企業在暑假時雇用實習生，實習結束時公司進入第四季度，已經沒有招聘預算，今年的畢業生會發現到了2026年自己還沒找到工作，這時候對工作的要求就會出現彈性或持開放態度，開始思考自己先前嗤之以鼻的事情。

報告指出，應屆畢業生認為傳統工時已經過時，67%的人認為朝九晚五已經落伍，比去年多12%，64%的人認為上班時間訂在周一到周五是過去的觀念，比去年多了10%，也有59%的人認為每天進辦公室從早坐到晚以及為了工作搬家都已過時。

薩萊米說，年輕世代正在擺脫對於跳槽和薪資透明的偏見，她認同年輕一代促使雇主將薪資和彈性上班模式放到職位描述中的努力，即使他們所在的州並沒有要求雇主必須這麼做。

薩萊米說，年輕世代正在改變他們認為過去的世代做錯的事情，這值得稱讚，她認為有些年長世代的員工看了會開始思考，並認為年輕人說得有道理。

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