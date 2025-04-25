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登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法「連機組員都敢偷」

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阿根廷籍空服員分享竊賊如何在機場、機上等地點行竊，以及乘客如何自保。機場示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
阿根廷籍空服員分享竊賊如何在機場、機上等地點行竊，以及乘客如何自保。機場示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

機場有安檢和很多保全，讓很多人以為安全無虞，但其實不留神很可能成為竊賊下手目標。紐約郵報（New York Post）報導，在TikTok上有將近5百萬追蹤的阿根廷籍空服員芭芭拉（Barbara Bacilieri）透過影片分享竊賊在機場與飛機上的做案手段，以及乘客可以如何保護自己，一系列的影片累積超過兩百萬次點閱。

目前服務於西班牙廉價航空伏林（Vueling）航空的芭芭拉說，機場就像一個小型城市，無法杜絕犯罪，而且機場內的犯罪行為可能更難追蹤，竊賊們也會購買機票，但通常不搭乘飛機，方便在登機口、免稅店行竊來往的乘客。

芭芭拉說，有些人已是慣犯，就算行蹤或影像被拍下傳到社群媒體上公開也不怕，因為根本沒人制止，也不會受到嚴懲。

芭芭拉說，竊賊目標不僅限於實體物品。使用公用USB充電站可能讓駭客趁虛而入，偷取乘客的銀行帳戶資料與其他個資，有些竊賊甚至會使用近場通訊掃描器（Near Field Communication scanners）獲取身旁旅客的信用卡個資；受害者通常要到數天後，收到境外來路不明的刷卡通知，方才得知自己的卡片遭盜用，這類型的犯罪也難以預防。

芭芭拉說，登機後仍不能大意。竊賊會等待機上的燈光熄滅、乘客進入夢鄉後，悄悄地打開頭頂置物櫃，翻找並拿取行李內的物品，她親眼看過竊賊在自己面前作案，但因為沒有監視器，機組人員也無能為力，有些竊賊甚至也會偷機組人員的物品。

芭芭拉表示，乘客可以採取下列方法保護自己。首先，隨時注意自己的行囊，自備USB充電器，以及無線射頻防盜錢包（Radio Frequency Identification-blocking wallets），防止信用卡個資被盜刷。隨身行李箱應該隨時保持上鎖，並且對周遭「過於友善」的乘客保持警戒，「如果覺得事有蹊蹺，盡快通知機組人員。」

@barbiebac.ok

no somos todos pasajeros buenos y felices 😭

♬ sonido original - Barbiebac La Azafata

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