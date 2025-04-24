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12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

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12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）
12星座中誰最容易「表裡不一」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Cedric Fauntleroy）

你有想過，自己展現於他人的「人設」是什麼嗎？跟自我內在很像，還是努力形塑而成的外在形象呢？其實每個人都有不同面向，可能會依照不同情境或不同對象改變，擁有「兩張臉」有時也是一種生存智慧。日本媒體「占TV」解析12星座中，最容易「表裡不一」的排行。

第12名：獅子座

獅子座個性很愛出風頭，連裝一下都不願意，甚至網路上也用本名發言。

第11名：雙魚座

別人覺得雙魚座很愛幻想，其實現實中也常這麼單純。

第10名：處女座

處女座有點神祕感不好理解，但擅長識破他人的假面。

第9名：射手座

射手座個性真誠不矯情，不會故意裝可愛。

第8名：牡羊座

牡羊座根本不想配合別人，所以不需要「兩張臉」。

第7名：天秤座

總是笑臉迎人好像人人好，天秤座實際是個外貌控。

第6名：雙子座

雙子座頭腦靈活擅長多線作業，可以在本業與副業間游刃有餘（比如白天是工程師，晚上開烘焙教室）。

第5名：魔羯座

為了升官發財，魔羯座表面會討好上司拍馬屁，內心卻謀劃怎麼讓討厭的人背黑鍋。

第4名：水瓶座

水瓶座非常注重形象，習慣在社群平台上切換到完美人格。

第3名：巨蟹座

巨蟹座擁有超強包容力，是典型的「媽媽型」星座，總是善良體貼，甚至不惜開自己玩笑來炒熱氣氛。但這只是他們的「表面」，其實巨蟹座容易情緒化又愛撒嬌，會不自覺地在人際關係中情勒對方。

第2名：天蠍座

天蠍座非常清楚自己有兩張臉，並且會刻意去扮演，這是因為他們對隱私高度重視，可能在別人眼中不是什麼秘密，但天蠍座就是習慣性「藏著」。舉例來說，明明已經有穩定交往的對象，但他們絕不會在職場提起半句戀愛話題，因此容易讓人覺得他們就是對愛情冷感。

第1名：金牛座

金牛座看起來總是慢條斯理、無欲無求，實際上卻藏著另一張「面具」，然而這張面具不是他們刻意隱藏，而是連自己都沒意識到。金牛座其實非常憧憬上流生活，重視金錢又追求高品質生活，只不過這一面在他們不造作的氣質下被美化了，讓人難以察覺。

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