怎麼問？怎麼穿？抓對時機就可能搭機免費升等

旅遊專家說，說對問句、抓對詢問的時機和態度，就有可能獲得搭機免費升等的機會。飛機座位示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Frugal Flyer）

搭飛機時，特別是長途航班，能在商務艙甚至頭等艙的舒適座位或床鋪睡個好覺是很多人的夢想，但那些艙等都不便宜；旅遊專家分享一個免費升等的秘密，只要抓對時間、用對態度和適當衣著，不用花數千元就能享受升等。

每日郵報（Daily Mail）報導，英國旅遊業者Cheap Deals Away UK的經理莫伍德（Dawn Morwood）透露旅客讓自己成為被機組員免費升等的「頭號候選人」秘訣。

莫伍德說，第一個秘訣是「問」，但這個問可不簡單。旅客到櫃台辦理登機時，可以用溫暖的笑容，簡單地詢問「請問今天是否有升等的機會呢？」莫伍德說，這個問題的用字很重要，這樣問有禮貌且直接，也暗示詢問者了解不能保證獲得升等。

莫伍德說，問這問題的時機也很重要，她建議旅客早點到機場，越早越有機會獲得好位置，但問的時候不要挑工作人員很忙碌的時候，還要謹慎小心，千萬不要在其他旅客面前詢問是否能升等。

衣著也很重要，莫伍德說要穿對衣服，把外表稍加打扮，例如穿半正式休閒（smart-causal）的穿搭能傳遞詢問者的外表在價錢較高的艙等內不會顯得突兀的信號。

莫伍德說，保留旅程的彈性及注意容易在學校放假時或周末出現的超賣班機，這些都有更大的升等機會。

向地勤表示自己正在慶祝一個特殊日子也可能獲得升等，莫伍德說她見過一對夫妻因為慶祝結婚紀念日去旅行而被升等，甚至有一對夫婦因此在商務艙獲贈免費紅酒。

莫伍德說，升等的決定權在航空公司人員，他們通常比較容易把這樣的機會給有禮又懂得感激的忠實乘客，因此在其他乘客面前大聲索討升等、時間快到才抵達登機口，或對機組人員不禮貌都是注定坐經濟艙的行為。