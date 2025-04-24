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專業修繕工：家裡換掉2裝置 水費一年少繳240元

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改用低流量的水龍頭，一年可省下約70元水費。水龍頭示意圖。（取材自unsplash.com@João Paulo Carnevalli de Oliveira）
改用低流量的水龍頭，一年可省下約70元水費。水龍頭示意圖。（取材自unsplash.com@João Paulo Carnevalli de Oliveira）

通貨膨脹嚴重的時代，撙節開支成為很多人急欲追求的目標。減少花費包括降低帳單金額，專業的水管維修工提供降低水費帳單的方法，包括立刻處理漏水、更換省水設備等，有些項目看似需要花大錢，但從長遠來看，先做了前期投資，後面就可享受定期省下的小錢累積起來的可觀數目。

Parade Home & Garden報導，想要節省水費支出，首先先處理漏水。若水管漏水，裂縫處不會自行修復，而自己若沒有相關專業技能，建議立刻找水管工人來處理；雖然找專業人士來維修要花錢，但想一想若沒有及時修補，或自己看網路影片結果修壞了，後面兩種情況可能要花更多錢。

專業水管維修公司My Professional Plumber的負責人佛斯特（Jamie Foster）說，水管工人每天處理水和水管，很了解自己在鼓勵節省珍貴資源中可以扮演多麼重要的角色，無論是找出滲漏處，還是以預防性維護增進系統效率，或是建議升級管線，我們希望確保屋主盡一切努力節省用水量。

佛斯特也建議安裝低流量水龍頭及省水馬桶，這兩項裝置並不會讓水壓變小，所以不用擔心省水的同時會犧牲用水品質。

佛斯特說，改裝低流量水龍頭，一年約可省下70元的水費，省水馬桶一年可少繳約170元水費。

報導指出，安裝省水馬桶的價格取決於產品和屋主所處區域的工資金額，根據Home Depot的統計數據，大約價格落在2百至6百元之間；低流量水龍頭比較便宜，平均97元至325元。

若家中洗衣機和洗碗機到了該更換的時候，建議強烈考慮買省水的機型，一年可以省下多達35%的用水量。

通貨膨脹

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