不只增加收入 中年就開始兼職還有這些好處

50歲後從事兼職，專家說有多個好處。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia）

年過半百，許多人可能開始思考退休生活，尤其經濟前景撲朔迷離，更讓人擔心退休金 是否足夠支應開銷。Go Banking Rates報導，多位專家建議找份兼職工作，不僅能增加收入，還有以下6項好處。

1. 退休後繼續賺錢

物業管理公司Casago執行長施瓦布（Steve Schwab）表示，建議尋求一份可以延續到退休後的副業收入，而且不一定要是勞力工作。例如把客房改成短期出租房，副業就是管理該出租房，可以多一筆錢支應退休生活開銷。

2. 未雨綢繆

退休金用於支應年長者的日常生活所需，但如果遇上意外狀況，有兼職收入就能多份保障。房屋管理公司Estate Planning & Preservation創辦人喬瑟夫（Dawn-Marie Joseph）說，舊車與房屋隨著時間使用而損壞，更容易出狀況；額外收入能支付這些開銷的同時保障收入。

3. 持續刺激大腦

金錢並非從事副業的唯一原因。ZipRecruiter職涯專家迪梅斯（Sam DeMase）說，不論是嘗試解決問題、學習使用新工具，或應用既有技能，許多長者樂於藉由兼職保持忙碌，讓生活更充實，同時也保持時間彈性。

4. 結交新朋友

迪梅斯說，不論是參與技能訓練課程或社群活動，第二份職涯能建立新的人際關係，以及與社群更緊密連結，讓退休生活更多樂趣。

5. 為後代存教育基金

對於膝下子女成群的人而言，兼職收入可以作為後代的大學教育基金。喬瑟夫說，以額外收入構築整個家族財富是另一個從事副業的好處，而且非常值得。

6. 開展新事業

對部分人而言，人生五十才開始。年輕時從事的工作可能不再有趣，而副業正是追求個人興趣與新職涯的開始。Find My Profession職涯教練洛厄爾（Steven Lowell）表示，50歲後不再有「工作就是生活」的社會壓力，可以喘口氣並追尋自己真正熱愛的事物，而不用太在意他人的眼光。