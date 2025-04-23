孫儷大女主爽劇「蠻好的人生」5亮點 3位星二代同飆戲

「蠻好的人生」由孫儷主演，自4月17日起播出。（取材自劇照）

都市勵志劇「蠻好的人生」自4月17日開播以來聲勢如虹，不僅勇奪多項熱度榜單冠軍，更一舉躍升本季話題王者。劇情聚焦39歲的保險金牌業務胡曼黎（孫儷 飾），在人生觸底的婚變與失業雙重打擊下，如何堅毅反彈、逆境翻身，展現出成熟女性在生活與職場中的重生能量。除了孫儷睽違四年再挑大女主，劇中三位星二代演員表現搶眼，更為整部劇注入話題性與演技亮點。根據「搜狐」報導指出，該劇共可整理出五大亮點。

亮點一：董子健飾落魄富少 從對手到夥伴的逆轉關係

身為資深經紀人王京花與演員董志華之子，董子健此次飾演28歲理想主義律師薛曉舟，初登場便與女主胡曼黎形成敵對，意外成為她丟工作的「背鍋俠」。隨著誤會解除，兩人從針鋒相對轉為聯手創業，關係漸漸轉化為互補的夥伴。董子健將「不食人間煙火」的落魄少爺刻畫得入木三分，演出層次分明，展現資深星二代的穩健實力。

董子健演出「蠻好的人生」。（取材自劇照）

亮點二：高鑫再演渣男丈夫 斯文敗類詮釋入骨

出身演藝世家的高鑫，憑「情深深雨濛濛」中「爾豪」成名，此次在劇中飾演胡曼黎的教授丈夫丁致遠，表面溫文儒雅，實則懦弱虛偽，是典型「斯文敗類」。角色從享受妻子辛苦打造的生活，到出軌投奔三姐邱麗蘇，徹底摧毀女主的信任。高鑫將角色的陰柔與自私演繹得絲絲入扣，被觀眾封為「氣死人專業戶」。

高鑫演出「蠻好的人生」。（取材自劇照）

亮點三：鄔君梅氣場全開 星二代氣質藏不住

飾演女強人李青青的鄔君梅，現實中為上影廠資深女星朱曼芳之女，16歲即踏入影壇。此次在劇中以幹練形象登場，職場氣場強大，在公司內部與胡曼黎展開多次權力交鋒。從「辣媽正傳」到「蠻好的人生」，她與孫儷再度合作，舉手投足間盡顯熟齡女性魅力，成功撐起整體格局。

鄔君梅演出「蠻好的人生」。（取材自劇照）

亮點四：星二代演技大爆發 實力不輸一線戲骨

本劇集結三位實力星二代，無論是董子健的成長線、高鑫的反差戲、或是鄔君梅的氣勢擔當，都展現脫離家世光環、憑實力說話的表演功力。在與孫儷、胡杏兒、張晨光等戲骨交鋒下，三人並無失色，證明「星二代」不再只是資源加持，更能在鏡頭前自立門戶。

亮點五：劇情與角色並進 帶動觀眾情緒高潮

「蠻好的人生」能脫穎而出，不僅仰賴演員陣容，更因其劇情兼具情感深度與現實關照。胡曼黎從婚變、失業中崛起，憑毅力與智慧重新站上人生高點，其與薛曉舟從對立到協作的轉變，也投射出現代職場世代間的理解與共鳴。孫儷一場無聲崩潰的哭戲更登上熱搜，展現高強情緒感染力。

整體而言，「蠻好的人生」不僅是孫儷的大女主復出代表作，更是一次星二代群體交出的亮眼成績單，讓觀眾看到「演藝傳承」的新世代力量。隨著劇情推進，話題與熱度持續延燒，勢必成為2025年最具代表性的都市職場劇之一。