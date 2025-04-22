麥當勞神秘金卡只有少數菁英擁有 比爾蓋茲是卡友但從來不用

麥當勞曾發送數量稀少的金卡。 (美聯社)

麥當勞 不只販售限量商品，還發行極稀有的夢幻「麥金卡」（McGold Card），擁有者可以在特定條件下免費享用麥當勞的餐點，這張神秘的卡片目前發行數量不明，但能確定的是只有部分菁英和特殊人士才能擁有，億萬富豪巴菲特 （Warren Buffett）和微軟共同創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）都是卡友。

紐約郵報（New York Post）報導，麥金卡是麥當勞的傳說之一，根據麥當勞官方在Reddit的貼文，相關謠言已經流傳至少40年了。

報導指出，麥金卡是實體卡片，外表是如同其名的金色金屬色澤，不過會因如發行來源不同等原因而有差異，例如是由總公司或加盟商發行。持卡者可在特定時間內享有免費餐點，可能是50年，也有人是終生，也有人的條件不同，只能在特定地點的麥當勞享受優惠。

目前公開表明自己是麥金卡持有者的人有四位，除了巴菲特和比爾蓋茲，還有演員羅伯勞（Rob Lowe）及已故脫口秀主持人菲爾賓（Regis Philbin）。

巴菲特在2007年接受名為「巴菲特的錢包裡有什麼？」的專訪時展示自己的麥金卡，他說卡片讓他可以終身在家鄉奧馬哈（Omaha）任何一間麥當勞吃免費餐點，他還笑說這就是他們家在聖誕節時在麥當勞吃飯的原因。

比爾蓋茲則是今年在網紅主廚狄喬瓦尼（Nick Digiovanni）的TikTok影片中證實自己是卡友，他在影片中出示自己的卡片，金色的卡面上寫「BE OUR GUEST」，並刻有他的名字Bill Gates。

比爾蓋茲曾於接受訪問時展示自己的麥金卡。(翻攝Nick Digiovanni TikTok @nick.digiovanni)

比爾蓋茲說，他在麥當勞發卡給巴菲特後幾個月收到他的金卡，他的卡片也是終身有效，且沒有地區限制，不過他說他通常不用那張卡，因為自己負擔得起麥當勞的餐點價格。

羅伯勞2015年時在脫口秀中表示自己是麥金卡卡友，但他的卡片在2016年到期，他說他的卡片是麥當勞滿福堡（Egg McMuffin）的發明者賀伯（Herb Peterson）的兒子大衛（David Peterson）送他的，可以在加州聖塔芭芭拉和戈利塔（Goleta）的所有門市使用。

菲爾賓的女婿舒爾（Mike Schur）2022年時揭露岳父有麥金卡，他的也是可終身使用。

麥當勞在2022年舉辦過活動，獎品就是麥金卡，當時的卡片讓得獎者能和三位親友分享免費優惠，不過免費的條件是一周只能獲得兩次免費餐點，卡片效期為50年。